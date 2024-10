Ascolti tv 27/10: Maria schianta Venier, botto Report, Fazio cala…

Ascolti tv prime time di domenica 27 ottobre 2024 – Botto di Report su Rai 3 che batte tutti informando 2.643.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 La Rosa della Vendetta ha intrattenuto 2.382.000 utenti con uno share del 12.8%, mentre su Rai 1 l’ultima puntata di Sempre al Tuo Fianco ha convinto 2.107.000 spettatori pari all’11.5%. Per le due ammiraglie numeri tutt’altro che confortanti.

Quarto posto per Che Tempo Che Fa che ha avuto 1.683.000 spettatori con l’8.2% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 777.000 con il 6.6%). Calo per Fazio che ha pagato l’exploit di Report che gli ha sottratto pubblico. Bene Tv8 con il GP Messico di Formula 1 (22:17 – 00-17) che ha appassionato 1.310.000 sportivi, share al 9.9%. Su Italia 1 non male Le Iene con 1.221.000 spettatori e il 9%.

Su Rai 2 9-1-1 intrattiene ha radunato 606.000 spettatori (2.9%) e 9-1-1: Lone Star ne ha raccolti 620.000 (3.2%). Male su Rete 4 È Sempre Cartabianca di Domenica che ha raggiunto solamente 451.000 spettatori (3.2%). A chiudere La7 con In Viaggio con Barbero: 224.000 spettatori e l’1.3%.

Ascolti tv access prime time e preserale: frenata per Affari Tuoi

Su Rai 1 Affari Tuoi ha conquistato 4.816.000 spettatori (23.1%). Si è verificato un calo fisiologico tipico del dì festivo. La frenata, però, è stata più vistosa del previsto. Ad esempio la scorsa domenica lo show ha avuto 5.163.000 spettatori (25.8%). Nessun allarme comunque, mezzo passo falso (se così lo si può chiamare) capita a chiunque nel corso della stagione. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha fatto ridere 2.622.000 spettatori (12.6%).

Nella fascia preserale solito scontro Insegno-Scotti, con il primo sempre avanti. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 2.393.000 spettatori pari al 16.9%, mentre Reazione a Catena ha raggruppato 3.519.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha interessato 2.405.000 utenti (18.2%), mentre La Ruota della Fortuna ne ha conquistati 3.131.000 (19.6%).

Ascolti tv 27 ottobre 2027: dati del pomeriggio, Amici schianta Domenica In

Su Rai 1 Domenica In ha intrattenuto 2.066.000 spettatori con il 16.7% nella prima parte, 1.885.000 utenti con il 17.4% nella seconda parte e 1.457.000 persone con il 14.1% nella terza parte. Nettamente meglio su Canale 5 Amici di Maria De Filippi che è stato visto da 3.010.000 spettatori pari al 24.9%. Quasi 10 punti percentuali di share in più per ‘Queen Mary’ rispetto a Mara Venier.

Nel tardo pomeriggio, Da Noi… A Ruota Libera su Rai 1 ha avuto 1.864.000 utenti con il 14.4%. Meglio Verissimo su Canale 5: 2.158.000 spettatori pari al 20.9% nella prima parte e 2.413.000 utenti pari al 20.1% nella seconda parte denominata Giri di Valzer.