Ascolti tv 27/10/2023: Tale e Quale vs Ficarra e Picone, chi ha vinto

Durante la serata di venerdì 27 ottobre, Tale e Quale Show (Rai Uno) è partito con diversi minuti di ritardo per far spazio all’Edizione Straordinaria del Tg1 sui tragici sviluppi del conflitto tra Israele e Hamas. Nonostante ciò, lo show di Carlo Conti ha vinto gli ascolti del prime time, ottenendo 3,7 milioni di telespettatori e il 28,38% di share. In caso Canale 5, posizionatosi al secondo posto con il film di Ficarra e Picone “Anche se è amore non si vede”, che ha totalizzato 1,7 milioni di utenti e il 10,11% di share. Salgono, invece, i numeri di Quarto Grado (Rete Quattro), che è riuscito ad intrattenere 1,2 milioni di spettatori con l’8,3% di share. Bene Italia 1, che con il film “Bastille Day: Il colpo del secolo” ha superato la soglia del milioni di spettatori, arrivando a 1,1 milioni di utenti con il 6,12% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 27 ottobre 2023:

Rai Uno: Tale e Quale Show ha raccolto 3.746.000 spettatori (28,38% di share);

Rai Uno: Tg1 Edizione Straordinaria ha avuto 4.449.000 spettatori (22,20%);

Canale 5: Anche se è amore non si vede ha totalizzato 1.777.000 spettatori (10,11%);

Rai Due: N.C.I.S ha avuto 569.000 spettatori (2,98%);

Italia 1: Bastille Day: Il colpo del secolo ha fatto compagnia a 1.141.000 spettatori (6,12%);

Rai Tre: Speciale Tg3 ha interessato 506.000 spettatori (3,18%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.206.000 spettatori (8,36%);

La7: Propaganda Live ha ottenuto 766.000 spettatori (5,57%);

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha convinto spettatori (%);

Nove: Fratelli di Crozza ha conquistato spettatori (%).

Ascolti tv venerdì 27 ottobre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 4.706.000 spettatori (23,39% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.298.000 spettatori (22,20%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.179.000 spettatori (15,81%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.755.000 spettatori (20,89%) nella prima parte e 4.019.000 spettatori (24,95%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.538.000 spettatori nella prima parte (12,90%) e 2.631.000 spettatori nella seconda (17,04%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 754.000 spettatori (3,88%) nella prima parte e 742.000 spettatori (3,64%) nella seconda.

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.515.000 spettatori (7,56%);

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha interessato 1.309.000 spettatori (6,71%);

Rai Tre: Un posto al sole ha intrattenuto 1.669.000 utenti (8,21%);

Tv8: 100% Italia ha avuto spettatori (%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto spettatori (%).

Venerdì 27 ottobre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.220.000 spettatori (20,23% di share) nella prima parte e 1.393.000 nella seconda (14,32%) ;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.602.000 spettatori (19,41%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.915.000 spettatori (19,77%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 703.000 spettatori (6,23%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 514.000 spettatori (6,09%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.586.000 telespettatori (20,51%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.940.000 spettatori (24,36%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.617.000 spettatori (26,24%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.652.000 spettatori (20,19%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.581.000 spettatori (19,73%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.389.000 spettatori nella prima parte (17,39%) e 1.255.000 (13,40%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di venerdì 27 ottobre 2023