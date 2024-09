Ascolti tv 27/09: Tale e Quale show vs Endless Love. Top e Flop

La serata di ieri, venerdì 27 settembre, ha visto trionfare nettamente Tale e Quale Show (Rai Uno). Lo storico programma di imitazioni condotto da Carlo Conti, giunto ormai alla 14esima edizione e che si basa sulla competizione tra vip che si sfidano a colpi di imitazioni di personaggi altrettanto famosi del panorama musicale, ha raccolto il favore di ben 3.025.000 spettatori (19.6% di share): un dato molto simile a quello registrato la scorsa settimana, in occasione della messa in onda della prima puntata della trasmissione.

Una sfida senza storia con il rivale Mediaset che, con la nuova puntata di Endless Love (Canale 5) ha totalizzato 2.243.000 utenti (14.1%), un risultato in leggera discesa rispetto alla scorsa settimana ma che in ogni caso assicura alla celebre serie tv turca il secondo posto del podio.

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, N.C.I.S. Hawaii (Rai Due) ha intrattenuto 575.000 spettatori (3.7%), su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ha divertito 842.000 utenti (6%), mentre su Rete 4 Quarto Grado ne ha registrati 1.222.000 (8.9%).

Per concludere, Propaganda Live (La 7) ha raggiunto 787.000 spettatori (6.1%), Pechino Express, in onda su Tv8, ha incollato allo schermo 389.000 utenti (2.5%) e, per finire, ottimo risultato per il ritorno di Fratelli di Crozza sul Nove. Il programma satirico di Maurizio Crozza ha infatti incontrato il favore di 1.098.000 spettatori (6.1%). Niente a che vedere co i dati registrati lo scorso venerdì (20/09) quando ad andare in onda era stato Enrico Brignano Show, che aveva registrato appena 556.000 telespettatori (3,31%).

Ascolti venerdì 27 settembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, su Rai Uno Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 4.325.000 spettatori (23.8%) mentre, a seguire, la nuova puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, ha raccolto 4.890.000 utenti (25.7%). Un ottimo risultato che conferma il giovane conduttore il vincitore assoluto della fascia.

Non bene invece per il diretto competitor: Striscia la Notizia (Canale 5) ha infatti incollato allo schermo appena 2.491.000 telespettatori (13.1%). Insomma, continua a esserci uno stacco notevole tra i due programmi di punta della fascia del prime time. Disastroso risultato per Amadeus: Chissà chi è continua a scendere e si ferma a 572.000 spettatori (3%). Una vera batosta per il conduttore e per la rete, date le alte aspettative nutrite all’inizio.

Parlando invece del pre-serale, ancora una volta si è confermato vincitore Pino Insegno e il suo Reazione a Catena: il celebre game show di Rai Uno ha infatti totalizzato in media 2.347.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 3.423.000 (23.7%) nella seconda. Su Canale 5 invece, Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna, ha totalizzato 1.810.000 utenti (17.8%) nella prima parte e 2.746.000 (20.4%) nella seconda.

Ascolti venerdì 27 settembre: il pomeriggio

Per concludere, i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, La Volta Buona di Caterina Balivo, ha collezionato 1.152.000 spettatori (9.9%) nella prima parte e 1.228.000 (12.5%) nella seconda. Numeri che continuano a scendere vertiginosamente se si confrontano con quelli dei giorni scorsi o della settimana precedente.

A seguire, Il Paradiso delle Signore ha totalizzato 1.398.000 utenti (17.8%), mentre la nuova puntata de La Vita in Diretta ha registrato in media 1.459.000 spettatori (20%) nella prima parte e 1.692.000 (20.7%) nella seconda, confermandosi vincitore contro Pomeriggio Cinque (Canale 5).

Passando invece ad analizzare i dati di Mediaset, su Canale5, come di consueto, sono andate in onda le nuove puntate di alcune delle soap opera più amate dal pubblico: Beautiful ha totalizzato 2.161.000 utenti (18.2%), mentre Endless Love ne ha registrati 2.222.000 (19.4%). A seguire, Uomini e Donne ha incollato allo schermo 2.295.000 spettatori (23.9%) e Pomeriggio Cinque ha intrattenuto e informato 1.183.000 utenti (16.2%) nella prima parte e 1.118.000 (14%) nella seconda parte.