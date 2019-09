Ascolti tv 26 settembre: cala Eurogames, stravince Un passo dal Cielo

By

Ascolti tv giovedì 26 settembre prima serata: evidente calo per Eurogames su Canale 5

Calano gli ascolti televisivi di Eurogames su Canale 5, il nuovo programma che vede alla conduzione Ilary Blasi e Alvin. Anche questa volta, Rai 1 con Un passo dal Cielo 4 stravince la prima serata. La seconda puntata della trasmissione ispirata ai mitici Giochi senza Frontiere, non conquista un share alto. Anzi, rispetto allo scorso appuntamento, si registra un evidente calo. Scendendo nel dettaglio, Ilary Blasi e Alvin tengono incollati al piccolo schermo 2.483.000 di telespettatori, con il 12.4% di share. La prima puntata aveva, invece, registrato ben 3.068.000 di telespettatori con uno share del 16%. Dall’altra parte, intanto, vediamo la fiction di Rai 1 conquistare 3.961.000 di telespettatori pari al 18.6% di share. Basso il risultato di Piazza Pulita su La 7, che vede la presenza di 883.000 telespettatori con il 5% di share. Su Rete 4 il programma Dritto e Rovescio tiene incollati al piccolo schermo 1.009.000 di telespettatori con il 5.9% di share e Rai 2, con No, non è la BBC, interessa 1.338.000 di telespettatori con uno share del 6.9%.

Ascolti tv 26 settembre: Un passo dal Cielo stravince su Eurogames, i dati del pomeriggio

Rispetto alla prima puntata, Eurogames registra un evidente calo di share. Questa volta, tiene incollati al piccolo schermo poco più di 2 milioni di telespettatori, contro i quasi 4 milioni di Un passo dal Cielo 4. Nella giornata di ieri, l’Access Prime Time vede I Soliti Ignoti conquistare 4.459.000 di telespettatori con il 18.1% di share. Canale 5, con Striscia la Notizia, tiene incollati al piccolo schermo ben 4.300.000 telespettatori con uno share del 17.4%. Nel pomeriggio, Uomini e Donne registra una media di 2.745.000 di telespettatori con il 23.2% di share (Finale: 2.310.000 – 23.1%). Poco dopo, Pomeriggio Cinque conquista 1.676.000 di telespettatori (18.4%), nella prima parte, 1.847.000 di telespettatori (18.5%), nella seconda parte, e 1.536.000 di telespettatori (14.3%) nell’ultima parte.. Su Rai 1, invece, Vieni da me e La vita in diretta vede la presenza, rispettivamente, di 1.485.000 spettatori (11.7%) e 1.300.000 di telespettatori (13.6%).

Preserale Ascolti tv 26 settembre 2019: L’Eredità vs Caduta Libera

Il preserale vede ancora lottare per gli ascolti televisivi L’Eredità su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Ottimi risultati per entrambi i programmi tv. Precisamente, L’Eredità – La Sfida dei Sette ottiene la presenza di 2.632.000 di telespettatori (20.7%) e L’Eredità 4.083.000 di telespettatori (23.4%). Dall’altra parte, Caduta Libera – Inizia la Sfida raccoglie 2.021.000 di telespettatori (16.8%) e Caduta Libera 3.401.000 spettatori (20.2%).