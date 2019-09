Ascolti tv 19 Settembre 2019: Un passo dal Cielo batte Eurogames

Ascolti tv 19 Settembre 2019: Eurogames contro Un passo dal cielo. Ecco chi ha vinto la sfida del giovedì sera

Grande debutto, quello di ieri sera, del game show televisivo Eurogames condotto da Ilary Blasi e Alvin su Canale 5. Il gioco che consiste in una mega sfida tra 6 stati europei ha stupito il pubblico facendolo immergere nei ricordi. Eurogames, infatti, altro non è che la versione rinnovata dell’indimenticabile Giochi senza frontiere che andò in onda per ben 26 anni e si concluse nel 1999. Un ‘ritorno’ quindi assolutamente apprezzato dagli abitanti del Belpaese. Su Rai Uno invece, ieri sera, c’è stato un altro amato appuntamento con la fiction Un Passo dal Cielo 5 girata tra i meravigliosi posti che offrono l’Alto Adige e il Veneto. Una sfida, quella di ieri, dunque bella importante. Ma chi avrà portato a casa la vittoria? Chi avrà catturato più attenzione tra Eurogames e le avventure di Pietro (interpretato da Daniele Liotti), l’acclamato ispettore forestale di San Candido? Curiosi? Beh, scopriamolo insieme!

Ascolti Tv 19 Settembre 2019: Eurogames o Un passo dal cielo? Ecco chi si è aggiudicato la vittoria

Eurogames, su Canale 5, ha ottenuto il 16% di share con ben 3.068.000 spettatori. Su Rai 1, la fiction Un passo dal cielo ha portato a casa la vittoria degli ascolti catturando l’attenzione di 3,89 milioni di persone con un 18,62% di share. Su Rai 2 il film romantico/drammatico Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5,77% di share. Il capolavoro di Quentin Tarantino Bastardi senza Gloria su Italia 1 ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’altra faccia del denaro, con Julia Roberts, ha raccolto davanti al video 839.000 spettatori pari ad uno share dell’3.6%. Su Rete4 Paolo del Debbio con Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.002.000 spettatori con il 5.5% di share. Piazzapulita su La 7 ha registrato 1.030.000 spettatori con uno share del 6%. Su Tv 8 l’appuntamento con il Calcio – Europa League Roma vs Instanbul B ha segnato il 6.2% con 1.459.000 spettatori mentre sul Nove Enjoy – Il mondo del lusso ha catturato l’attenzione di 392.000 spettatori (1.7%). Su Sky Uno X Factor 2019 segna il 2.9% con 675.00 spettatori.

Ascolti Tv Daytime Pomeriggio: ecco quale delle Regine della tv ha portato a casa il miglior risultato

Anche ieri, come ogni pomeriggio, le Regine assolute della televisione italiana sono tornate a sfidarsi. Su Rai 1, Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ha ottenuto 1.551.000 spettatori con il 12.4% di share, mentre su Rai 2 Bianca Guaccero con Detto Fatto ha ipnotizzato 519.000 spettatori ottenendo il 4.7% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.330.000 spettatori (22.8%). Su Rai 1, Alberto Matano e Lorella Cuccarini al timone de La Vita in Diretta portano a casa il 11.5% di share con 1.118.000 telespettatori. Su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.575.000 individui nella prima parte (16,8%), al 17.3% con 1.822.000 spettatori nella seconda e al 13.2% con 1.549.000 spettatori nella terza.

Eurogames, grande successo social. Scheri: “Ha vinto la voglia di divertirsi”

Pur non avendo ottenuto la piena vittoria in fatto di ascolti, Eurogames ha comunque portato a casa un buon risultato. Inoltre, il game show condotto da Ilary Blasi ed Alvin ha avuto un grande successo sui social, l’hashtag ufficiale #Eurogames era in cima alle tendenze, per esempio, su Twitter. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, si è detto molto soddisfatto: “Ieri ha vinto la voglia di divertirsi con un classico della nostra televisione, totalmente rinnovato e dedicato a tutta la famiglia. Grazie e complimenti a Ilary Blasi, divertente e ironica padrona di casa, ad Alvin, impeccabile compagno di giochi, all’arbitro di ogni sfida Jury Chechi e a tutte le persone che hanno collaborato a questa produzione. L’appuntamento è per la prossima settimana”.