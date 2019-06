Ascolti tv 26 giugno 2019: Riviera non vola alto, vince Superquark

Ascolti tv prima serata 26 giugno 2019: Riviera non parte benissimo, Superquark protagonista

Non parte alla grande Riviera, secondo i dati di ascolti tv della prima serata del 26 maggio. A battere la fiction su Canale 5 è stata la nuova stagione di Superquark su Rai 1. La serie evento, che ha conquistato diversi Paesi nel mondo, non riesce a decollare con la sua prima puntata. Sono più di un milione i telespettatori che hanno scelto di seguire le vicende e i misteri riguardanti Georgina e la famiglia Clios, contro gli oltre 2 milioni che hanno preferito invece la trasmissione di Piero Angela. Scendendo nel dettaglio, Riviera su Canale 5 conquista 1.880.000 di telespettatori con l’11.4% di share. Dall’altra parte, viene battuto da Superquark con 2.257.000 di telespettatori e il 13% di share. Un ottimo debutto quello di Piero Angela, che però vola basso rispetto allo scorso anno. Infatti, il 4 luglio 2018 totalizzava più di 3 milioni di telespettatori con il 16% di share. Intanto, Rai 2, con Un’Estate in Provenza, ha raccolto di fronte al piccolo schermo 1.487.000 di telespettatori con l’8% di share. Qualcosina in più ha registrato, invece, Chi l’ha visto? su Rai 3 con 1.627.000 di telespettatori con il 9.8% di share.

Ascolti tv, Riviera non conquista la prima serata: Techetechetè protagonista dell’Access Prime Time

Julia Stiles con Riviera approda su Canale 5 non vola alto come ci si aspettava. Misteri e segreti della famiglia Clios hanno comunque appassionato quasi due milioni di telespettatori, che ora attendono la messa in onda della seconda puntata. Basta il 13% di share a Superquark per conquistare la prima serata del 26 maggio. Intanto, l’Access Prime Time ha visto protagonista Techetechetè su Rai 1, con la presenza di 3.461.000 di telespettatori con 17.8%. Dall’altra parte, Paperissima Sprint Estate ha registrato una media di 2.961.000 di telespettatori con uno share del 15.2%. Su Rai 3, la soap Un Posto al Sole ha interessato 1.531.000 di telespettatori con il 7.9% di share.

Preserale Ascolti tv: Reazione a Catena vs Caduta Libera

Il preserale, in termini di ascolti tv, ha visto protagonista Reazione a Catena – L’Intesa Vincente con 2.187.000 di telespettatori (19.9%) e Reazione a Catena con 3.245.000 di telespettatori (23.2%). Su Canale 5, invece, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato la presenza di 1.782.000 di telespettatori (17.1%) e Caduta Libera ha intrattenuto 2.826.000 di telespettatori (20.9%).