Riviera anticipazioni seconda puntata: nuovi sospetti e inidizi inquietanti

Riviera anticipazioni 4 luglio, primo episodio: proseguono le indagini sulla morte di Constantine

Sono in tutto tre gli episodi della seconda puntata di Riviera, che andrà in onda il prossimo 4 luglio. Su Canale 5, il 26 luglio in prima serata, è approdata ufficialmente la serie di grande successo internazionale. Sono diversi i colpi di scena a cui i telespettatori hanno assistito nel corso di questa prima puntata, durante la quale Georgina si è ritrovata ad affrontare la morte di suo marito Constantine. Morto in circostanze misteriose su una barca, pare avesse non pochi segreti. Al centro della scena anche i figli dell’uomo e la sua ex moglie. Durante il primo episodio del secondo appuntamento, Georgina continua a cercare delle risposte sull’omicidio del marito. Pertanto, tenta di rintracciare il collezionista d’arte con cui Constantine era in affari. La donna, infatti, non conosce coloro che avevano affari con il marito. Nel frattempo, Delormes, ispettore di polizia, prosegue le indagini su quanto accaduto. L’uomo chiama Negrescu per interrogarlo.

Riviera seconda puntata anticipazioni, secondo episodio: Georgina delusa

Il secondo episodio di questa seconda serata continua a vedere al centro della scena Georgina, sempre più frustrata. Più tenta di trovare delle risposte e più si ritrova di fronte a segreti davvero inaspettati. La giovane donna va sempre più avanti nelle ricerche, durante le quali esce fuori un’identità di Costantine diversa da quella che lei aveva conosciuto. La verità sembra essere ancora molto lontana. Georgina decide di prendere parte al gala organizzato dalla Fondazione Clios, con la speranza di trovare una persona che possa darle una mano a risolvere il mistero sull’omicidio del marito. Ma ecco che durante la festa arriva un colpo di scena: si presenta un ospite inatteso. In questo modo, però, Georgina riesce a individuare un primo sospettato.

Riviera anticipazioni terzo episodio del 4 luglio: sospettata la famiglia Clios

Il terzo della seconda puntata, vede la famiglia Clios con molti altri problemi. Dopo il gala arrivano ancora più scompigli. Infatti, si presentano degli eventi che portano inevitabilmente la polizia a puntare il proprio interesse sulla famiglia del defunto. Pertanto, ogni suo componente viene interrogato. Perlustrando lo yacht, Dolormes trova delle prove che lo indirizzano verso direzioni sempre più inquietanti.