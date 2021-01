Ascolti tv 26 gennaio 2021: Can Yaman e De Martino schiacciati, tutti i dati

Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di martedì 26 gennaio 2021? A sfidarsi in prima serata sono stati la partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021 Inter-Milan e Daydreamer le ali del sogno. Ad avere la meglio nei dati auditel è l’incontro calcistico, andato in onda su Rai 1. Can Yaman non riesce ancora a conquistare il primo posto nei dati del prime time. Scendendo nel dettaglio, la soap turca ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.122.000 di telespettatori con il 9.2% di share. Invece, ben 7.780.000 di telespettatori hanno preferito seguire la partita di calcio, che ha registrato uno share del 27.8%. Intanto, sempre in prima serata, è andato in onda Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai 2, che ha ottenuto la presenza di 1.951.000 di telespettatori con l’8.7% di share.

Su Rai3 #cartabianca ha tenuto compagnia a 1.257.000 di telespettatori con il 5.5% di share, mentre su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato una media di 1.020.000 di telespettatori con il 5.2% di share. Di Martedì su La7 ha convinto 1.357.000 di telespettatori con il 5.7% di share. Su Italia 1 Mission Impossibile – Protocollo fantasma ha intrattenuto 1.297.000 di telespettatori con il 5.5% di share. Infine, su Tv8 Un Natale di cioccolato ha tenuto compagnia a 417.000 telespettatori con l’1.6% di share.

Nell’access prime time Striscia la notizia ha registrato la presenza di 4.131.000 di telespettatori con il 14.4% di share. Stasera Italia ha raccolto 1.555.000 di telespettatori con il 5.6% di share nella prima parte e 1.389.000 di telespettatori con il 4.8% nella seconda. Durante il preserale L’eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 4.123.000 di telespettatori (21.9%) e L’eredità con 5.451.000 di telespettatori (24.4%). La replica di Caduta libera – Inizia la sfida ha registrato una media di 2.473.000 di telespettatori (13.9%) e Caduta libera di 3.913.000 di telespettatori (18.1%).

Anche nel pomeriggio il pubblico ha potuto seguire le vicende legate a Can e Sanem. Da lunedì, la programmazione di Canale 5 è, infatti, cambiata. La puntata pomeridiana ha raccolto di fronte al piccolo schermo 2.253.000 di telespettatori con il 18.1% di share. Intanto, le altre soap e i programmi nel pomeriggio hanno registrato i seguenti dati: