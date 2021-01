Il Segreto oggi non va in onda: la nuova programmazione

Oggi Il Segreto non va in onda. Da lunedì 25 gennaio 2021 la soap opera spagnola cambia programmazione. La Mediaset ha deciso di stravolgere i palinsesti del pomeriggio di Canale 5. In particolare, dal lunedì al venerdì non verrà più trasmesso l’episodio riguardante i protagonisti di Puente Viejo. Il motivo riguarda la nuova collocazione di Daydreamer – Le ali del sogno. La soap turca, infatti, prenderà da oggi il posto di quella spagnola. Pertanto, alle ore 16.37 non andrà in onda la solita puntata dell’ultima stagione della telenovela di Puente Viejo, bensì la soap con Can Yaman. Resta invariata la programmazione per Beautiful e Una Vita, che continueranno ad andare in onda nei soliti orari.

La soap spagnola non è stata, ovviamente, cancellata completamente dalla programmazione. Donna Francisca e il resto dei protagonisti torneranno a far compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio di domenica. Scendendo nel dettaglio, andranno in onda due episodi nell’ultimo giorno della settimana, precisamente dalle ore 14.16 alle 15.25. Questa è indubbiamente una bella notizia per i fan di Daydreamer, ma non per il pubblico che segue con passione la soap spagnola.

I telespettatori hanno richiesto a gran voce di trasmettere la soap turca ogni giorno, così da poter seguire la trama in modo continuo. Andando in onda una volta a settimana, pare abbia perso colpi. Ora Can Yaman sarà sul piccolo schermo di pomeriggio, da lunedì a venerdì, e in prima serata, il martedì. Il pubblico che segue le vicende legate al paesino di Puente Viejo ora si ritroverà ad attendere solo l’appuntamento previsto per il primo pomeriggio di domenica.

In questo modo, la messa in onda della soap spagnola allunga in Italia. Quella che sta attualmente andando in onda su Canale 5 è la dodicesima e ultima stagione. Il gran finale era previsto per il mese di febbraio, ma ora la situazione cambia. Andando in onda solo una volta a settimane e con due episodi, la soap dovrebbe ancora essere presente nella programmazione di Canale 5 per qualche altro mese. Probabilmente l’ultima puntata andrà in onda prima dell’estate.

Ora al pubblico non resta che attendere l’appuntamento di domenica per scoprire cosa accade agli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni segnalano nuovi colpi di scena per i protagonisti. In particolare, continua la lotta tra le due sorelle Solozabal, Marta e Rosa. Non solo, i telespettatori vedranno Emilia mettere in atto il suo piano contro Donna Francisca, per portare Raimundo in una clinica specializzata. Intanto, a La Habana la Marchesa accoglie il suo amante francese!