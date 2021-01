Il Segreto anticipazioni dal 24 al 29 gennaio: due arrivi, pericolosi confronti

Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda da domenica 24 a venerdì 29 gennaio 2021, il pubblico assisterà all’arrivo di due new entry e a nuovi pericolosi confronti. Secondo le anticipazioni, gli scontri tra Francisca ed Emilia superano ogni limite e viene coinvolto anche Matias. Insieme alla madre, il giovane Castaneda vuole far ricoverare Raimundo in una struttura specializzata. A Puente Viejo fa il suo arrivo Lazaro Campuzano, il fratello del defunto scagnozzo di Donna Eulalia. Il nuovo arrivato è pronto a vendicare la morte del suo gemello e si presenta alla locanda di Matias, dove inizia a chiedere informazioni sulla Montenegro. Emilia viene scoperta da Francisca mentre sta portando in clinica suo padre. La dark lady punta una pistola contro la Ulloa, che viene salvata da Matias. Quest’ultimo, a sua volta, tiene sotto il mirino della sua pistola la Montenegro.

Sono tutti preoccupati per le sorti di Alicia, che si trova a La Puebla quando esplode la bomba. Gli unici che sembrano non avere alcuna preoccupazione al riguardo sono Donna Begona, Donna Francisca e Onesimo. Quest’ultimo è concentrato sui suoi progetti, mentre la prima ha paura che possa avvenire un altro attentato che potrebbe coinvolgere la sua famiglia. Pertanto, la donna vieta a Don Ignacio di spostarsi dalla Casona e di andare da Encarnacion. Intanto, la Montenegro è convinta che i repubblicani meritino quanto accaduto. Alicia sopravvive all’attentato, a causa del quale perde la vita Julio Barreiros.

Gli Arcangeli rivendicano poi l’attacco e diversi repubblicani decidono di ritirarsi dalla politica. Invece, la giovane Urrutia decide di continuare a difendere le sue idee e di proseguire con il suo progetto, sebbene sia spaventata. Don Filiberto decide di restare con gli Arcangeli, ma ora vuole conoscere l’identità di tutti gli altri membri. Ignacio riesce a ottenere un incontro con Urrutia, il quale però lo incolpa di quanto sta accadendo. Il padre di Alicia è certo che non avrebbero dovuto nascondere l’incidente avvenuto a Bilbao.

La Marchesa tenta di riavvicinarsi a Maqueda, che la lascia sola in giardino. Isabel è stupita da questo atteggiamento e improvvisamente di rende conto che qualcuno si è introdotto nella sua abitazione. Infatti, la donna riceve la visita inattesa di Jean Pierre, il suo amante francese e presunto padre di Adolfo. L’uomo le chiede di aiutarlo a nascondersi. La Marchesa decide di ospitarlo nel padiglione e mostra tutta la sua felicità.

Marta e Ramon hanno ormai rivelato di essere in attesa di un figlio. La giovane Solozabal non appare per nulla entusiasta e cerca di convincere il marito a tornare insieme a Bilbao. Il ragazzo, però, vuole restare a Puente Viejo. Adolfo apparentemente è felice della notizia sulla gravidanza di Marta, ma in realtà è abbastanza preoccupato.