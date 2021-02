Ascolti tv 26 febbraio 2021: Il Cantante Mascherato domina e batte GF Vip

Boom per il programma di Milly Carlucci che chiude in bellezza e batte il reality di Signorini. Eleonora Daniele vince contro Mattino 5. Crolla Pomeriggio 5 nella terza parte

Exploit de Il Cantante Mascherato: la finale è stata seguita da 4.312.000 telespettatori, pari al 20,7% di share. Come riportano gli ascolti tv di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, la trasmissione di Milly Carlucci ha registrato un nuovo record stagionale. Numeri inferiori rispetto alla finale dello scorso anno che aveva ottenuto 4.432.000 telespettatori pari al 22% di share. A vincere la seconda edizione è stato Red Canzian nel costume del Pappagallo che ha battuto Mietta, la Farfalla. L’appuntamento finale ha svelato anche altre due maschere: a celarsi nei panni del Lupo vi era Max Giusti, mentre l’Orsetto interpretato da Simone Montedoro. La sfida del venerdì contro il diretto competitor si conclude con un sei a due per il primo canale della tv di Stato.

La penultima puntata del Grande Fratello Vip, invece, ha registrato il 19,3% di share e 3.593.000 telespettatori. Stefania Orlando si è scontrata con Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet che sono state eliminate. Proprio l’ex volto Rai ha battuto al televoto entrambe le coinquiline guadagnandosi la finale. Nel corso della puntata c’è stato un confronto tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello dopo la lite di qualche giorno fa quando il ragazzo aveva accusato la brasiliana di avere finto i suoi sentimenti per Rosalinda. Pierpaolo Pretelli diventerà presto zio. Colpo di scena, invece, in studio: Rosalinda ha affrontato Massimiliano Morra svelando che è gay. Andrea Zelletta è al televoto contro Tommaso Zorzi: all’ex tronista è andato l’onere di iniziare le sfide in vista della finale.

Ascolti tv ieri, venerdì 26 febbraio 2021: Eleonora Daniele vince contro Mattino 5

Come riportano gli ascolti tv e auditel di ieri, venerdì 26 febbraio, Storie Italiane ha vinto in sovrapposizione su Mattino Cinque. Il contenitore condotto da Eleonora Daniele su Rai 1 è stato seguito da 946.000 telespettatori, pari al 17,9% di share, nella prima parte mentre nella seconda ha ottenuto il 14,1% di share e 844.000 spettatori. Segnaliamo, inoltre, gli ascolti di È Sempre Mezzogiorno: il cooking show di Antonella Clerici è stato seguito da 1.735.000 telespettatori, pari al 15,5% di share. Forum ha perso in spettatori (1.442.000), ma ha battuto il competitor in share (17,6%).

Ascolti Barbara d’Urso: La Vita in Diretta vola e Pomeriggio 5 crolla nella terza parte

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, c’è stato un crollo di ascolti per Barbara d’Urso. Pomeriggio 5 è stato seguito nella prima parte da 1.761.000 telespettatori (15,6%), nella seconda da 2.092.000 telespettatori (15,6%), mentre nella terza 1.718.000 spettatori (11,5%). La Vita in Diretta, invece ha vinto contro il diretto competitor. Alberto Matano è volato a 2.116.000 spettatori conquistando il 16,9% di share.