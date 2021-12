Ascolti Tv ieri 26 dicembre: chi ha convinto e chi no, dati e approfondimenti

Ascolti tv e share del prime time di domenica 26 dicembre 2021 – La prima serata televisiva del giorno di Santo Stefano è stata quasi interamente dedicata ai film. A far meglio di tutti, su Rai Uno, è stato Maleficient che ha avuto l’attenzione di quasi 3 milioni di utenti (15.1% di share). Quasi un milione di spettatori in meno per Canale Cinque che ha proposto Natale a 5 stelle, inchiodatosi all’11.1% di share. Molto bene su Rai Tre Città segrete, programma di Corrado Augias, che ha strappato un ottimo 7.6%, intrattenendo oltre 1.5 milioni di utenti.

A seguire Rete Quattro che con Unknown – Senza Identità ha raccolto più di 1 milione di spettatori. Poco sotto Rai Due che, con Feliz Navidad, ha convinto 1 milione di persone. Italia Uno, che ha mandato in onda Freedom, oltre il confine, ha registrato circa 850mila utenti. Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno: Maleficent: Signora del Male ha raccolto 2.980.000 spettatori (15.1%).

Rai Due: Feliz Navidad ha interessato 997.000 spettatori (4.6%).

Rai Tre: Città segrete ha catturato l’attenzione di 1.557.000 spettatori (7.6%).

Canale Cinque: Natale a 5 stelle ha convinto 2.121.000 spettatori (11.1%).

Italia Uno: Freedom oltre il confine ha raggiunto 859.000 spettatori (4.8%).

Rete Quattro: Unknown – Senza identità è stato visto da 1.080.000 spettatori (5.4%).

La7: Il matrimonio che vorrei ha incollato innanzi al teleschermo 322.000 spettatori (1.6%).

Tv8: Una sirena a Parigi ha raccolto 208.000 spettatori (1%).

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso ha convinto 656.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv domenica 26 dicembre 2021: access prime time e preserale

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha conquistato 4.840.000 spettatori (21.6%).

Canale Cinque: Paperissima Sprint ha interessato una media di 3.448.000 spettatori (15.4%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.136.000 spettatori (17.7%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.090.000 spettatori (20.8%).

Canale Cinque: Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato 2.089.000 spettatori (11.9%) mentre Caduta Libera ne ha avuti 2.998.000 (15.4%).

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 26 dicembre 2021

Domenica In avrebbe dovuto andare in onda in diretta. A causa di un contagio Covid nello staff di Mara Venier la puntata è stata cancellata. I vertici della programmazione di Rai Uno hanno deciso di proporre “Il meglio di Domenica In”, trasmettendo un’intervista esclusiva de Il Volo e una serie di contenuti in replica. Nonostante non ci sia stata la diretta, il talk ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti e share. A pesare anche il fatto che Canale Cinque, con Maria De Filippi e Silvia Toffanin in vacanza, non ha organizzato una controprogrammazione adeguata.