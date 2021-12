Domenica In cancellata: la rabbia di Bassetti e la reazione di Mara Venier

Domenica In non va in onda e Matteo Bassetti fa la voce grossa. Nelle scorse ore Rai Uno ha comunicato che il talk condotto da Mara Venier non sarebbe stato trasmesso in quanto nel gruppo di lavoro della presentatrice veneta è stato riscontrato un caso di Covid-19. La persona infettata ha preso parte alle prove generali del programma svoltesi lo scorso giovedì (Venier quel giorno non era presente in studio). Dopodiché si è saputo del tampone positivo ed è scattato il protocollo che ha inevitabilmente spinto i vertici di Viale Mazzini a cancellare la puntata di Santo Stefano. Tutto bene? Non per il virologo Bassetti che sui suoi profili social ha criticato in modo duro alcune regole anti Covid in vigore, sostenendo che un caso come quello relativo alla cancellazione della puntata di Domenica In non deve più accadere.

Domenica In chiusa per Covid a Santo Stefano. Bassetti: “Non dovrà più succedere”

“Questo non dovrà più succedere… Che facciano presto a cambiare regole incomprensibili”. Così Bassetti in una Stories Instagram, a corredo di un articolo di una testata che ha riportato la notizia inerente allo stop di Domenica In. E Mara Venier? Cosa ne pensa? Pare che sia assolutamente d’accordo con l’infettivologo visto che, poco dopo la pubblicazione dello sfogo dell’esperto, la ‘Zia’ ha ripostato il suo messaggio.

Secondo Bassetti, alcuni dei protocolli attualmente in vigore sono da rivedere al più presto. La sua idea è quella di trovare una soluzione affinché non vengano bloccate intere macchine lavorative, che riguardino la tv o altri settori. In particolare il virologo sostiene che bisogna iniziare una nuova fase, vale a dire che si deve cominciare a pensare a una convivenza con il virus. Un simile scenario, ha in diversi frangenti sottolineato Bassetti, è fattile solo per coloro che sono vaccinati.

Tornando al caso di Domenica In, al posto della diretta è stato proposto un ‘Meglio di…’, con la riproposizione di alcune interviste e alcuni interventi della stagione 2021. In aggiunta è stata mandata in onda un’intervista esclusiva realizzata dalla Venier con Il Volo. I tre tenori hanno registrato la chiacchierata giorni fa: da qui la scelta di trasmettere la clip che ha visto protagonisti i tre musicisti.