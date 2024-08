Ascolti Tv 26/8: Nero a metà vs Zelig, flop Insegno. I dati

Gli ascolti tv di lunedì, 26 agosto 2024, hanno segnato un lento ritorno alla normale programmazione della nuova stagione televisiva, con il ritorno nel daytime di Endless Love e Un posto al sole. Tuttavia, fino all’arrivo di settembre e delle trasmissione più amate dai telespettatori, gli ascolti relativi alla prima serata continuano a dare risultati scoraggianti. Nuovo testa a testa tra Canale 5 e Rai 1: Nero a metà (Rai 1) ha ottenuto 1.824.000 telespettatori (12,24%) nella prima puntata e 1.717.000 (14,02%) nella second; Zelig – Il meglio di (Canale 5) ha registrato, invece, 1.642.000 telespettatori con uno share del 14,41%.

Da segnalare Chicago PD (Italia 1) che ha intrattenuto 1.106.000 telespettatori con uno share del 7,75%. Successivamente, non ci sono stati dati rilevanti da segnalare nel resto dei programmi trasmessi in prime time. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha coinvolto 768.000 telespettatori (5,09%) nella prima parte e 592.000 (4,94%) nella seconda; L’assassinio del banchiere di Dio (La 7) ha raggiunto 409.000 spettatori (3,57%); Shall we dance? (Rete 4) ha coinvolto 649.000 spettatori (4,91%); La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco (Rai 3) ha raggiunto 383.000 telespettatori (2,93%); Colpevole d’innocenza (Nove) con 482.000 telespettatori (3,56%); Cani sciolti (Tv8) con 318.000 utenti (2,36%).

Ascolti tv lunedì 26 agosto 2024: preserale e access prime time

Techetechetè (Rai 1) rimonta contro Paperissima Sprint (Canale 5), conquistando 2.747.000 spettatori con il 16,85% di share. Secondo posto per lo show di Antonio Ricci 2.307.000 utenti e il 14,17% di share. Molto bene Un posto al sole (Rai 3) con 1.258.000 e il 7,66% di share. Da segnalare anche NCIS su Italia 1 che ha ottenuto 1.161.000 telespettatori (7,14%) e In onda (La 7) che ha conquistato 1.006.000 utenti (6,13%).

Flop per Reazione a Catena nel preserale. Il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1 ha registrato 2.010.000 telespettatori (19,87%) nella prima parte e 2.835.000 utenti (22,68%) nella seconda. Grande scalata per le repliche di The Wall (Canale 5) con 1.317.000 telespettatori (14,18%) nella prima parte e nel gioco 2.289.000 utenti (19,19%).

Ascolti tv lunedì 26 agosto 2024: il pomeriggio

Nuovi grandi ascolti per le soap opera di Canale Cinque nel pomeriggio di lunedì 26 agosto 2024: Beautiful ha intrattenuto 2.078.000 telespettatori (17,78%), Endless Love ha appassionato 2.019.000 utenti con il 19,07% di share; La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.407.000 spettatori (18,38%); The Family ha coinvolto 1.703.000 utenti con il 19,28% di share. Che Dio ci aiuti (Rai 1) rimane dietro con 976.000 utenti (9,61%) nella prima parte e 946.000 (11,64%) nella seconda.

Sfida senza storia, invece, tra Estate in Diretta (Rai Uno) e Pomeriggio Cinque News (Canale Cinque). Il talk con Nunzia De Girolamo ha registrato 1.356.000 spettatori (18,32%) nella presentazione e 1.495.000 spettatori (18,75%) nel programma. D’altro canto, Simona Branchetti ha ottenuto 1.041.000 spettatori (14,01%) nella prima parte e 1.002.000 utenti (12,92%) nella seconda.