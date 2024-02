Ascolti tv 26/2: Gloria e GF 8, un maxi tonfo. Tutti i dati, top e flop

La prima serata di lunedì 26 febbraio ha registrato il tonfo di Gloria (Rai Uno). La fiction con protagonista Sabrina Ferilli ha perso, rispetto alla scorsa settimana, 1 milione di utenti, venendo vista da 3.1 milioni di spettatori (17.2%). Stabile il Grande Fratello (Canale Cinque) di Alfonso Signorini, con 2.5 milioni di spettatori (19.5%). Il leggera crescita Mad in Italy con 885 mila utenti (5.3%). Bene il film Fast & Furious 7 (Italia Uno), che ha sfondato il muro del milione (6.7%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 26 febbraio 2024:

Rai Uno: Gloria ha raccolto 3.095.000 telespettatori (17.2% di share);

Canale 5: Grande Fratello ha totalizzato 2.528.000 spettatori (19.5%);

Rai Due: Mad in Italy ha avuto 885.000 spettatori (5.3%);

Italia 1: Fast & Furious 7 ha fatto compagnia a 1.154.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: PresaDiretta ha intrattenuto 943.000 spettatori (4.8%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 777.000 spettatori (5.3%);

La7: La Torre di Babele – Anni ‘60, l’ultima età dell’oro? ha convinto 892.000 spettatori (4.6%);

TV8: 4 Hotel ha conquistato 635.000 spettatori (3.2%);

Nove: Little Big Italy ha ottenuto 318.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv lunedì 26 febbraio 2024: preserale e access prime time

L’Eredità oltre i 5 milioni di spettatori nella seconda parte, Amadeus vola al 25.3% di share.

Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 3.219.000 persone (14.7% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.802.000 spettatori (22.3%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.533.000 spettatori (25.2%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.625.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e nella seconda da 5.019.000 spettatori (27.1%);

Canale 5: Avanti un Altro! ha ottenuto 2.121.000 telespettatori (15%) nella prima parte e ne ha avuti 3.579.000 (20.3%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 26 febbraio 2024: il pomeriggio

Primo pomeriggio dominato come al solito dalle soap di Canale 5 e da UeD. Rai Uno avanza poi con La vita in diretta che batte per l’ennesima volta Pomeriggio 5.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.457.000 spettatori (11.1% di share) nella prima parte e da 1.640.000 utenti (14.9%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.780.000 spettatori (17.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.452.000 spettatori (20.2%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 985.000 spettatori (7.8%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 737.000 spettatori (7.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.840.000 telespettatori (20.6%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 3.114.000 spettatori (23.5%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.938.000 spettatori (26%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.927.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.786.000 spettatori (17.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.509.000 spettatori (14.7%) nella prima parte, di 1.489.000 utenti (12.6%) nella seconda e di 1.454.000 spettatori (10.9%) nei saluti .

Ascolti tv della mattina di lunedì 26 febbraio 2024

Fiorello di nuovo oltre il 20% di share.