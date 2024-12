Ascolti Tv 26/12: Natale in casa Cupiello vs Montecristo, Diaco flop

Natale in casa Cupiello (Rai 1), nella versione di Salemme in diretta da Napoli, vince la serata di Santo Stefano del 26 dicembre con 3.346.000 spettatori e il 20,45% di share. Secondo posto per Il conte di Montecristo (Canale 5) con 3.250.000 telespettatori e il 18,98% di share. Flop per BellaFesta con Pierluigi Diaco (Rai 2) che ha raggiunto 624.000 e il 3,91% di share. Da segnalare Una tata magica su Italia 1 che ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (6,36%).

Su Tv8 L’amore non va in vacanza è stato seguito da 601.000 telespettatori (3,66%); DallAmeriCaruso – Il concerto perduto (Rai 3) ha ottenuto 580.000 utenti e il 3,36% di share; su Rete 4 Cast Away ha registrato 544.000 spettatori (3,53%); Cash or Trash – Xmas Edition (Nove) ha raggiunto 533.000 telespettatori con il 3,06% di share; su La7 il doc Cose Nostre – Malavita ha conquistato 474.000 telespettatori (2,68%).

Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2024: preserale e access prime time

Stefano De Martino re dell’access prime time. Nella puntata di Santo Stefano, Affari Tuoi (Rai Uno) ha vinto con 5.022.000 utenti e il 26,57% di share. Sale Striscia la notizia (Canale Cinque) che ha coinvolto 3.219.000 telespettatori e il 17,02% di share. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha raggiunto 1.047.000 utenti (5,63%) e Un posto al sole che ha conquistato 1.263.000 spettatori (6,66%). Su La7 In onda ha registrato 1.211.000 telespettatori con il 6,41% di share.

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 2.583.000 (17,67%) nella prima parte e 3.852.000 utenti (23,14%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.931.000 telespettatori (13,83%) nella prima parte e nel game un netto di 3.026.000 utenti (18,80%).

Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2024: il pomeriggio

Su Rai 1 La Volta Buona special ha intrattenuto 2.093.000 (17,52%) nella prima parte e nella seconda parte 1.694.000 con il 15,62%. Subito dopo, il film Paddington ha registrato 1.116.000 utenti e il 9,17%. Su Canale 5, invece, il Concerto di Natale, in replica, ha ottenuto 1.263.000 telespettatori (11,48%), mentre Tornare a casa per Natale è stato seguito da 1.228.000 telespettatori e il 10,36%.

Ascolti Tv giovedì 26 dicembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 la Santa Messa di Papa Francesco con l’apertura della Porta Santa a Rebibbia ha registrato 1.251.000 utenti (19,75%), mentre Storie Italiane ha raggiunto nella prima parte 1.302.000 spettatori (18,82%) e nella seconda 1.254.000 con il 16,78% di share. Sempre su Rai 1, È sempre Mezzogiorno menù ha intrattenuto 1.817.000 utenti con il 17,09% di share. Su Canale 5 Il quarto Re ha ottenuto 731.000 telespettatori (11,21%), mentre Forum ha raggiunto 1.044.000 spettatori e l’11,73% di share.