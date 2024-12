Affari Tuoi, c’è Babbo Natale ma non clima di festa: dottore colpisce

Affari Tuoi non si ferma nemmeno durante le feste. Questa sera, difatti, nonostante sia Santo Stefano, il game show è andato normalmente in onda su Rai 1. Chiaramente non sono mancati gli auguri al conduttore Stefano De Martino. A giocare, in linea perfetta con il clima natalizio, è stato il concorrente della Liguria, soprannominato proprio Babbo Natale! Scopriamo insieme quanto ha vinto.

Come di consueto questa sera è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare è stata la regione della Liguria, rappresentata da Diego, soprannominato Babbo Natale a causa della sua barba bianca. Ad aiutarlo nella partita è stato suo figlio Federico. Il pacco estratto è stato il numero 8.

La partita di Diego è iniziata subito sfortunata. Il concorrente ha difatti chiamato un pacco rosso dietro l’altro. Nonostante ciò la prima offerta del dottore è stata comunque abbastanza alta, ovvero 26.000 euro come la data di oggi 26 dicembre. Diego ha tuttavia deciso di rifiutare. Ha invece scelto di cambiare il suo pacco con il numero 5. Poco dopo sono stati offerti 20.000 euro ma nuovamente l’offerta del dottore non è stata accettata. La gara non è migliorata. I due liguri hanno difatti continuato a chiamare pacchi rossi ed il dottore è rimasto fermo sulla sua offerta iniziale, ovvero 26.000 euro, puntualmente rifiutata.

Verso la fine, tuttavia, la partita si è leggermente ripresa. Anche il dottore ha deciso di offrire di più, salendo a 31.000 euro. Diego ha tuttavia deciso di rifiutare anche in questo caso. Subito dopo, però, ha chiamato i 50.000 euro rimanendo con due pacchi blu e due rossi ovvero 10.000, 300.ooo, 5 e 75 euro. Il dottore ha quindi proposto nuovamente 31.000 euro. Sebbene suo figlio Federico abbia cercato di convincerlo ad accettare, Diego ha nuovamente rifiutato. La scelta non si è rivelata vincente, in quanto ha chiamato subito dopo il pacco contenente i 300.000 euro, cadendo nella trappola del dottore.

Alla fine Babbo Natale è rimasto con 5 euro e 10.000 euro, decidendo di andare alla regione fortunata. La sua scelta è stata intelligente in quanto avrebbe vinto 5 euro. Diego ha scelto per prima la regione della Calabria, sbagliando. Ha poi selezionato, per 50.000 euro, la regione della Sicilia. Anche in questo caso, però, la scelta è stata sbagliata in quanto la regione fortunata di questa sera era la Sardegna. La partita ha quindi avuto un esito amaro, rovinando un po’ il clima di festa di questi giorni.