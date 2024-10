Ascolti tv 26/10: Ballando vs Tsqv, chi ha trionfato e chi è calato

Ascolti tv prime time sabato 26 ottobre 2024 – Quinta sfida tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Chi ha vinto? Pareggio. La corazzata di Milly Carlucci su Rai Uno ha intrattenuto 3.471.000 utenti (24,5%), mentre Maria De Filippi su Canale 5 ha avuto 3.492.000 telespettatori, share 24.2%. Da segnalare il calo, rispetto alla settimana precedente, di Tsqv che ha perso oltre 150mila utenti. Nella stagione in corso i due programmi si sono scontrati cinque volte. Questo il bilancio fino ad oggi: un pareggio (quello di ieri), tre vittorie per lo show dell’ammiraglia Mediaset e un trionfo per Milly (ha battuto la concorrenza soltanto nella puntata d’esordio dello scorso 28 settembre).

Su La7 In altre parole è stato il terzo programma più visto della prima serata con 929.000 telespettatori, share al 5.3%. Quarta piazza per Italia 1 che con il film L’era glaciale 3 – L’era dei dinosauri ha radunato 843.000 utenti, share al 4.8%. Su Rete 4 il film Non c’è due senza quattro ha raccolto 609.000 telespettatori, share al 3.7%. Piuttosto male Rai Tre che con Sotto le stelle di Parigi ha convinto 418.000 telespettatori, share al 2.5%. A chiudere Rai Due (Delitti in famiglia – Il caso Vannini 417.000 utenti, 2.4%), Nove (Accordi & Disaccordi 411.000 telespettatori, 2.5%) e Tv8 (Bruno Barbieri 4 Hotel 263.000 utenti, 1.5%).

Ascolti tv dell’Access Prime Time e del preserale del 26 ottobre 2024

Rai Uno, con Ballando… tutti in pista, ha avuto 3.809.000 utenti (21.3%). Battuto nettamente su Canale 5 Striscia la Notizia di Antonio Ricci che ha raggiunto 3.021.000 telespettatori (16.9%).

Nel preserale Pino Insegno davanti a Gerry Scotti. Su Rai Uno Reazione a catena ha fatto giocare 2.257.000 telespettatori (17.8%) nella prima parte e ne ha radunati 3.334.000 (21.8%) nella seconda. Canale 5 ha convinto nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.109.000 telespettatori (17.8%) mentre nel game La ruota della fortuna ne ha raggruppati 3.055.000 (21.1%).

Dati del Pomeriggio: bene TvTalk e Verissimo, Sabato in Diretta in apnea

Bene su Rai 3 Tv Talk che ha convinto 899.000 utenti con l’8.1% di share. Ancora in apnea su Rai Uno Sabato in diretta: nella prima parte 1.019.000 (10.8%) e nella seconda 1.271.000 spettatori (11.8%). Nettamente avanti Verissimo su Canale 5 con 1.860.000 persone all’ascolto (20.6%) nella prima parte e 2.003.000 utenti (19.8%) nella seconda slot denominata Giri di Valzer.