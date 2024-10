Ascolti tv 19/10 – Ballando vs Tsqv: chi è stato sconfitto nettamente

Ascolti tv prime time di sabato 19 settembre 2024 – Altro sabato, altra sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Chi ha vinto? La prima ha messo il turbo ed ha staccato nettamente la seconda. Su Canale5 infatti Tú Sí Que Vales ha raggiunto 3.652.000 spettatori con uno share del 24%, mentre Ballando con le Stelle su Rai 1 ha coinvolto 3.279.000 utenti pari al 22.8%. Mai così tanto divario in questa stagione tra i due talent. Al momento, dopo quattro battaglie, guida le sfide “Queen Mary”: 3 a 1 su Milly che ha sconfitto la rivale sul filo di lana solamente nella puntata d’esordio del 28 settembre.

Briciole per le altre trasmissioni in programmazione: nessuna è stata in grado si sfondare il muro del milione di utenti. Su La7 In Altre Parole ne ha avuti 889.000 con il 4.7%. Dati quasi identici per Italia 1 che con L’era glaciale 2 – Il disgelo ha conquistato 886.000 spettatori (4.7%). Quindi Rai 2 con F.B.I, visto da 753.000 utenti pari al 3.9%, e con F.B.I. International, guardato da 635.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rai3 amaro esordio per La Confessione: 472.000 spettatori e il 2.5%. A chiudere Rete 4 (Pari e dispari 450.000 spettatori e il 2.6%), Tv8 (4 Ristoranti 212.000 spettatori e l’1.1% nel primo episodio, e 225.000 spettatori e l’1.4% nel secondo) e Nove (Accordi & Disaccordi 318.000 spettatori con l’1.9%).

Access prime time e preserale: ascolti tv 19 ottobre 2024

Rai 1 domina nell’access prime time con Ballando con le Stelle- Tutti in Pista in grado di radunare 3.951.000 spettatori (20.7%). Battuto nettamente su Canale5 Striscia la Notizia che ha coinvolto 2.899.000 utenti (15.2%).

Nella fascia preserale Gerry Scotti in replica sempre più vicino a Pino Insegno. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare 2.181.000 spettatori pari al 16%, mentre Reazione a Catena ha avuto 3.063.000 utenti pari al 19.3%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha interessato 2.280.000 spettatori (18%), mentre La Ruota della Fortuna ha rastrellato 2.983.000 spettatori (19.6%). Da segnalare come lo scorso anno, Reazione a Catena con Marco Liorni batteva costantemente e di gran lunga la concorrenza. Con Pino Insegno le cose sono cambiate, non in positivo.

Verissimo vince di nuovo facilmente contro Sabato in Diretta

Altra vittoria facile facile di Silvia Toffanin su Emma D’Aquino. Su Rai 1 Sabato in Diretta ha convinto 1.103.000 spettatori (10.2%) nella prima parte e 1.403.000 utenti (11.8%) nella seconda parte. Su Canale5 Verissimo ha intrattenuto 2.140.000 persone (21%) nella prima parte e 2.175.000 spettatori (19.2%) nella seconda.