Ascolti Tv 26/01: Mina Settembre 3, Venier, Sinner. Top e flop

Vittoria senza storia per Mina Settembre 3 (Rai 1) nella prima serata di domenica, 26 gennaio, con 4.470.000 spettatori e il 24,6% di share. Male Tradimento (Canale 5), che raggiunto solamente 2.088.000 telespettatori e il 12,75% di share. Grandi risultati per la seconda puntata del 2025 di Che Tempo Che Fa sul Canale Nove con 1.618.000 telespettatori (7,93%) nella prima parte, 1.935.000 (9,52%) nella seconda e 866.000 (7,26%) nel segmento Il Tavolo. Da segnalare Report (Rai 3) che ha ottenuto nella presentazione 1.356.000 (6,48%) e 1.578.000 (8,13%) nel programma.

Su Italia 1, invece, Le Iene ha coinvolto 1.256.000 telespettatori (8,77%). Su Rai 2 9-1-1 ha intrattenuto 560.000 spettatori (2,66%); su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 556.000 telespettatori (3,79%); Hitler vs Chruchill – L’aquila e il leone ha registrato (La 7) ha raggiunto 247.000 telespettatori con il 1,90% di share; Cani sciolti (Tv8) è stato visto da 355.000 telespettatori con il 1,92% di share.

Ascolti Tv domenica 26 gennaio 2025: preserale e access prime time

Stefano De Martino domina ancora una volta. Affari Tuoi (Rai Uno) ha vinto con 6.425.000 utenti e il 30,90% di share. Male Paperissima Sprint (Canale Cinque) che ha coinvolto 2.603.000 telespettatori e il 12,51% di share. Su Rai 3 Blob ha coinvolto 954.000 utenti (4,88%), mentre LAB Report 932.000 spettatori e il 4,61% di share.

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 3.081.000 (20,32%) spettatori nella prima parte e 4.344.000 (24,66%) nella seconda, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha ottenuto 2.613.000 telespettatori (17,76%) nella prima parte e nel game un netto di 3.253.000 utenti (18,98%).

Ascolti Tv domenica 26 gennaio 2025: il pomeriggio

Sale Domenica In su Rai 1 che grazie a Gianni Morandi conquista 3.234.000 (23,89%) spettatori nella prima parte e nella seconda parte 2.374.000 con il 20,70%. A vincere, però, è sempre Maria De Filippi con Amici (Canale 5) che ha raggiunto 3.087.000 telespettatori e uno share del 22,45%. A seguire, Verissimo ha ottenuto 2.184.000 (19,12%), mentre Da noi… a ruota libera su Rai 1 ha coinvolto 2.017.000 utenti e il 15,52% di share.

Ascolti Tv domenica 26 gennaio 2025: mattino e mezzogiorno

Boom sul Nove per la finale degli Australian Open, con il match Sinner – Zverev che ha raggiunto ben 2.354.000 telespettatori e il 22,28% di share. Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha registrato nella prima parte 567.000 (18,44%) telespettatori e 1.362.000 (23,49%) nella seconda. Grandi risultati per Linea Verde che ha dato la linea al Tg1 con 2.846.000 utenti e il 19,89% di share. Citofonare Rai2 (Rai 2) ha, invece, registrato nella prima parte 347.000 telespettatori (3,74%) e nella seconda 439.000 (3,12%). Su Canale 5, infine, Melaverde ha registrato 1.656.000 telespettatori con uno share del 12,55%.