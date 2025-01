Domenica In, imbarazzo tra Morandi e Venier: poi la frase pungente

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato in studio il cantante Gianni Morandi. Nel corso della loro lunga intervista i due hanno ripercorso tutti i momenti della carriera dell’artista, iniziata negli anni 60 e ancora in auge dopo tanti anni. Non sono mancati anche gli aneddoti, tra questi uno un po’ imbarazzante con protagonisti proprio Morandi e Venier! Questo ha scatenato anche una battuta ironica della conduttrice nei confronti del suo ospite. Capiamo meglio che cosa è successo nello specifico.

Imbarazzo tra Gianni Morandi e Mara Venier

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, show della domenica condotto da Mara Venier. La puntata è stata dedicata quasi interamente a Gianni Morandi. Quest’ultimo è stato invitato in studio per ripercorrere tutti i momenti della sua lunghissima carriera. Gianni ha ricordato di come abbia iniziato a cantare fin da bambino grazie a suo padre, raccontando anche di quando cantava sulla sedia del barbiere del suo paese. L’intervista è andata avanti tra vari aneddoti, tra cui uno con protagonista proprio la conduttrice di Domenica In. Morandi ha difatti citato un bacio avvenuto tra lui e Venier durante delle riprese per una miniserie, affermando come questo fosse stato sincero.

Il ricordo del cantante ha scatenato un momento di leggero imbarazzo tra lui e Mara. Quest’ultima, difatti, gli ha sottolineato come il bacio fosse continuato anche dopo lo stop da parte del regista. Poco dopo la conduttrice ha punto il suo ospite, sottolineandogli come dopo un’ospitata nel 1995 a Domenica In non fosse più tornato nel programma. A quel punto Morandi le ha risposto con una battuta scherzosa, affermando che la moglie non voleva! Venier gli ha prontamente risposto sottolineando come Anna Dan la adori. Il siparietto tra i due ha suscitato le risate e gli applausi da parte del pubblico.

Poco dopo l’intervista è continuata con il ricordo dei momenti più alti della carriera di Gianni e con delle canzoni cantate dallo stesso in diretta per il pubblico presente in studio.