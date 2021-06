Ascolti tv 25 giugno 2021: Masantonio parte in salita, tutti i dati

Non è partito bene Masantonio – Sezione Scomparsi: gli ascolti tv di venerdì 25 giugno 2021 non hanno incoronato la nuova fiction di Canale 5 come vincitore di serata. La scelta in casa Mediaset di collocare una nuova fiction nelle serate estive ha fatto sorgere diversi punti interrogativi in una parte del pubblico, in effetti. Perché mandare in onda un prodotto che, almeno apparentemente, sembra valido e allettante nelle calde serate d’estate? Nella bella stagione la televisione viene vista meno, ci sono meno spettatori davanti al piccolo schermo e questo si vede bene anche dagli ascolti tv di ieri.

In più, le fiction Mediaset negli ultimi tempi subiscono una specie di pregiudizio: pochi ormai si fidano della buona riuscita del prodotto, sbagliando perché una fiction va giudicata dopo averla vista. Senza tralasciare che la gente arriva da ben tre stagioni di piena televisione a causa di coprifuoco e zone rosse, quindi adesso ha voglia di uscire e stare all’aria aperta. Forse a causa di tutto questo, e sebbene Alessandro Preziosi – un po’ ingrassato per dovere di scena – dovrebbe essere una garanzia, il risultato non è molto soddisfacente.

La prima puntata ieri sera non ha raggiunto i due milioni, anche se in realtà nessun programma in onda ci è riuscito. Evidentemente Mediaset aveva per questo prodotto delle aspettative non altissime, e ci può stare. Di seguito tutti gli ascolti tv del 25 giugno 2021 della prima serata:

Rai Uno – Separati ma non troppo: 1.866.000 di spettatori e il 10.7% di share;

Canale 5 – Masantonio – Sezione Scomparsi: 1.688.000 di spettatori e il 10.1% di share;

Rai Due – Frammenti di memoria: 1.013.000 di spettatori e il 5.7% di share;

Rai Tre – Atlantic Crossing: 698.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado – Le Storie: 1.655.000 di spettatori e il 12.1% di share;

Italia 1 – X-Men: L’inizio: 953.000 spettatori e il 6% di share;

La7 – Gandhi: 484.000 spettatori e il 3.5% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 491.000 spettatori e il 2.9% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 343.000 spettatori e l’1.9% di share.

Infine, i dati dei principali programmi della giornata: