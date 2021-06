Alessandro Preziosi sta per tornare su Canale 5 con la nuova fiction Masantonio – Sezione Scomparsi. Dieci episodi che andranno in onda tra il 25 giugno e il 23 luglio 2021, ogni venerdì sera. In occasione dell’arrivo della miniserie, l’attore è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni svelando alcuni particolari del suo personaggio. Vedendo le puntate sarà impossibile non notare i cambiamenti che Preziosi ha dovuto fare per interpretare Masantonio. Ha modificato la camminata, la postura e non solo. Per riuscire al meglio a mostrare ogni sua sfaccettatura, Alessandro Preziosi è ingrassato.

Un fatto che non è di certo una novità, spesso gli attori sono costretti a ingrassare oppure a dimagrire molto per interpretare un personaggio. Ad Alessandro Preziosi è toccato mettere su peso per mostrare tutte le irregolarità di Masantonio. Il peso non è l’unico aspetto che ha dovuto modificare, per esempio ha raccontato di avere cambiato il modo di camminare. Tutto in funzione del suo personaggio, per rappresentarlo al meglio, nella struttura fisica e nell’atteggiamento. Queste le parole dell’attore a tal proposito:

“Per interpretarlo ho cambiato il mio modo di camminare. Masantonio è un personaggio strascicante, uno che si affatica per tutto, ha pure una bella pancia e così sono ingrassato dieci chili. Ha la struttura fisica di chi si difende, di chi si chiude contro il mondo. Manifesta delle leggerissime irregolarità: come camminare con un piede un po’ storto o non guardare negli occhi la persona con cui sta parlando”

Elio Masantonio è un investigatore alquanto misterioso; viene posto dal Prefetto di Genova alla guida di una piccola task force per risolvere casi di persone scomparse. Per chi si dovesse domandare se riesce a trovare la gente grazie a dei superpoteri, la risposta è no. Preziosi è stato chiaro su questo: Masantonio non ha super poteri, il suo è semplicemente un dono. Innanzitutto il dono dell’empatia, il più importante, quello che gli permette di entrare in contatto con la persona scomparsa, di immedesimarsi in lui ed è così che riesce a parlarci anche se non c’è. Non è un medium insomma, sebbene alcune immagini della fiction potrebbero indurre a pensarlo. Semplicemente è un investigatore che riesce a far spazio dentro di sé per ascoltare un’altra persona: con queste parole lo ha presentato Preziosi.

Nel corso dell’intervista non è mancata una domanda sulla vita sentimentale: Alessandro Preziosi è fidanzato oggi? Ebbene no, senza troppi giri di parole l’attore ha rivelato che non c’è nessuno oggi nel suo cuore ma di essere pronto a impegnarsi: