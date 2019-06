Ascolti tv 25 giugno 2019: The Resident conquista la prima serata

Ascolti tv martedì 25 giugno 2019: la nuova serie medical The Resident vince la prima serata su Rai 1

A vincere gli ascolti tv della prima serata del 25 maggio 2019 è la nuova serie medical The Resident. Rai 1, dopo il grande successo di The Good Doctor, sceglie di proporre ai suoi telespettatori una nuova e avvincente storia, che vede come protagonista il dottor Conrad Hawkins, interpretato da Matt Czuchry. La nuova serie tv batte le repliche della nota fiction Rosy Abate su Canale 5. La rete Mediaset riaccoglie la storia legata alla Regina di Palermo, pronta a tutto pur di riabbracciare suo figlio Leonardo. Il pubblico sembra aver preferito seguire la nuova avvincente avventura del dottor Conrad, che parte molto bene. Scendendo nel dettaglio, la serie medical tiene incollati al piccolo schermo più di 2 milioni di telespettatori, conquistando uno share del 15,4%. Al contrario, Rosy Abate si piazza al secondo posto con 11,60% di share. Parte, dunque, abbastanza bene The Resident su Rai 1, come già in molti avevano immaginato. Ora i telespettatori attendono di conoscere il seguito della storia che vede protagonista Conrad.

The Resident conquista gli Ascolti tv del 25 giugno: Rosy Abate battuta

Con un netto di 2.724.000 telespettatori, share 15,4%, la prima puntata di The Resident conquista laprima serata. Nel dettaglio, ha registrato 3.428.000 di telespettatori con il 14,57% e 2.732.000 con il 14,80%. Intanto, Canale 5 con Rosy Abate ha visto incollati al piccolo schermo 2.121.000 di telespettatori, registrando uno share del 11,60%. Cartabianca su Rai 3 ha conquistato 1.142.000 di telespettatori, con 6,54% di share. Mentre il film Transformers – La vendetta su Italia 1 ha intrattenuto 1.009.000 di telespettatori, con uno share del 6%, Rete 4 supera i suoi dati di poco con Freedom – Oltre il confine ( 1.087.000 di telespettatori, share 6,07% ). Per quanto riguarda l’Access Prime Time, vediamo trionfare Rai 1 con Techetechetè – Ornella Vanoni ( 3.428.000 telespettatori, share 17,25% ), contro Paperissima Sprint su Canale 5 ( 3.190.000 telespettatori, share 16,10% ).

Ascolti tv preserale: più del 30% di share per i Mondiali di Calcio Femminile 2019

Al centro dell’attenzione non potevano esserci i Mondiali 2019 di Calcio Femminile Italia – Cina durante il preserale. La partita ha registrato il 30,79% di share con la presenza di 3.963.000 di telespettatori. Canale 5 cerca di tenere testa con la classica puntata di Caduta Libera Splash: nel segmento Inizia la sfida 1.895.000 telespettatori, share 15,92% e nel game un netto di 2.832.000, 18,78%.