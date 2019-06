The Resident repliche: dove rivedere le puntate della prima stagione

The Resident repliche: ecco dove vedere i 14 episodi della prima stagione

Volevate seguire The Resident ma non siete riusciti a vedere i primi 3 episodi mandati in onda durante la prima puntata? Niente paura: grazie a Internet possiamo seguire ogni fiction o soap opera senza perdere nessun dettaglio. La storia del dottor Conrad, dell’infermiera Nicolette e dello specializzando Devon vi aspettano su Rai Play dove saranno caricati dopo ogni puntata gli episodi andati in onda nel corso della serata. Come già sappiamo la prima stagione di The Resident consta di 14 episodi, mentre la seconda di ben 23. La Rai manderà in onda per ogni appuntamento, che cadrà sempre di martedì, 3 episodi quindi in tutto le puntate saranno 5. Al centro della trama, se non lo sapete, ci sono le problematiche del sistema sanitario statunitense che sarà combattuto dall’interno proprio dal trio formato da Conrad, Nicolette e Devon.

The Resident: su Rai Play tutti gli episodi

Come appena detto, potrete vedere le repliche di The Resident su Rai Play. Vi basterà digitare il nome della serie nello spazio apposito di ricerca per trovare senza problemi la serie nella piattaforma. Da qui è semplicissimo, avrete davanti a voi tutti gli episodi andati in onda e potrete vederli con tutta calma e soprattutto quando vorrete, senza seguire per forza la programmazione organizzata da Rai 1. Un piccolo dettaglio però: sulla piattaforma streaming saranno caricati solo 3 episodi di volta in volta, ossia quelli che saranno trasmessi ogni martedì.

The Resident: la trama e i primi dettagli della prima stagione

La seria tv Fox (già andata in onda nel 2018 sui canali Fox Life di Sky) racconterà la storia dello specializzando Devon Pravesh, un giovane neolaureato che dall’Università di Harvard arriva al Chestain Park di Atlanta. Il nuovo resident sarà assegnato al dottor Conrad, insieme a loro ci sarà anche Nicolette, un’infermiera con cui Conrad ha avuto una storia d’amore i cui strascichi ancora si fanno sentire. I tre si opporranno al dottor Randolph, che opera con un forte tremore alle mani (tutti i dettagli della trama, qui).