The Resident su Rai 1: cast, numero puntate e location

The Resident: la serie medical arriva su Rai 1. Quante puntate sono e tutto quello che dobbiamo sapere

I medical drama piacciono al pubblico italiano. Pensiamo a E.R.-Medici in prima linea oppure a Grey’s Anatomy o ancora a New Amsterdam. Tutte queste serie hanno appassionato per stagioni e stagioni i telespettatori, anzi la storia di Meredith Grey continua tutt’ora. Arriverà su Rai 1 un’altra serie di questo genere: The Resident. Sui canali in chiaro è una novità, mentre va già in onda da più di un anno su Sky. Se non avete mai visto The Resident, seguitelo durante le sere d’estate. La serie esordirà sulla rete ammiraglia Rai il prossimo martedì, 25 giugno e ci appassionerà per tutte la bella stagione. In tutto gli episodi della prima stagione sono quattordici, mentre la seconda ne conta molti di più, ben ventitré. La Rai manderà in onda ogni sera ben tre episodi: quindi in tutto le puntate saranno 5. Protagonista della storia è il medico Devon Pravesh, da poco laureato arriverà all’ospedale di Atlanta, il Chestain Park, da specializzando o Resident (da qui il nome della serie).

The Resident: la trama del medical drama in arrivo su Rai 1

Da Harvard all’ospedale di Atlanta, questa la nuova vita di Devon. Lo specializzando verrà assegnato al dottor Conrad, del quale conosceremo la storia d’amore finita con l’infermiera Nicolette. Il format si baserà per l’appunto sul trio formato da Conrad, Devon e Nicolette che remeranno contro un loro collega ma per una giusta causa. Il dottor Radolph infatti un problema: un tremore alle mani, causa anche della morte di molti suoi pazienti. La trama man mano che le puntate andranno avanti si infittirà e conosceremo anche altri protagonisti.

The Resident: il cast delle serie in partenza il prossimo 25 giugno

Nel cast troviamo volti già famosi per chi segue con veemenza alcune serie tv americane: Emily VanCamp, già protagonista di Everwood e Revenge, Matt Czuchry, l’indimenticabile Logan di Una mamma per amica, Manish Dayal, Morian Atias, per citarne alcuni. Location della serie è la città di Atlanta e di certo l’ospedale della città, che diventa ambientazione principale di tutte le peripezie dei personaggi.