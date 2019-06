The Resident, nuova serie TV su Rai Uno: trama e quando va in onda

Quando va in onda The Resident? Le prime anticipazioni sulla nuova serie TV

Su Rai 1 sta per arrivare The Resident, la nuova serie TV su cui la Rai ha deciso di investire per le serate estive del 2019. Sui canali in chiaro è decisamente una novità, mentre va già in onda da più di un anno su Sky. Quando andrà in onda The Resident su Rai 1? Creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, la serie TV statunitense arriverà su Rai 1 il 2 luglio 2019, salvo cambiamenti del palinsesto dell’ultima ora. Vi terremo aggiornati, nel caso, intanto siamo sicuri che vi state chiedendo quante puntate sono: The Resident conta quattordici episodi per la prima stagione, mentre nella seconda ce ne sono ben ventitré. Probabilmente verranno mandati in onda due o più episodi a serata, quindi le puntate saranno di meno. Rimane il dubbio sulla seconda stagione: verrà mandata in onda subito dopo la prima? Ma parliamo della trama di The Resident, che convincerà senza dubbio gli appassionati del genere.

The Resident trama, cosa succede nella prima stagione della serie TV

Si tratta infatti di un medical drama, un nuovo medical drama considerando che ce ne sono già diversi. Pensiamo per esempio a New Amsterdam, che tornerà l’anno prossimo con la seconda stagione, ma anche a The Good Doctor fino ai più celebri Grey’s Anatomy e Dottor House. Il protagonista di questa nuova serie TV è Devon Pravesh, un medico laureato ad Harvard che arriva al Chestain Park, ospedale di Atlanta, come specializzando. Verrà assegnato al dottor Conrad, un ottimo medico ma dai metodi un po’ duri. Conosceremo la storia di Conrad e Nicolette, un’infermiera: i due sono stati insieme, ma pare che il medico non l’abbia ancora dimenticata. Sono loro tre i protagonisti della trama e proveranno a far sospendere il primario di chirurgia, Randolph, perché nasconde il suo problema alle mani. Un imprevisto fermerà la loro missione, ma troveranno l’appoggio della dottoressa Okafor. Occhi puntati anche sulla dottoressa Hunter, che non svolgerà il suo lavoro nel migliore dei modi, anzi.

The Resident anticipazioni nuova stagione: la prima è solo l’inizio!

Non vogliamo rivelarvi tutto ciò che succederà nelle puntate di The Resident, ma quello che vi abbiamo fornito è un buon inizio per convincervi a seguire la serie TV! Se vi appassionerete alla serie tv The Resident, allora vi farà senz’altro piacere scoprire che ci sarà un seguito. Quella che vedremo in onda questa estate su Rai 1 è solo la prima stagione, ma oltre a essercene già una seconda ce ne sarà anche una terza! Nello scorso marzo, infatti, la Fox ha rinnovato la serie per una terza stagione.