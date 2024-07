Ascolti Tv 25/7: Temptation chiude col botto, flop Rai 1 e Branchetti

Chiusura col botto per Temptation Island. Si è conclusa una nuova edizione del reality di Canale 5, che ha di nuovo macinato ascolti record, duplicando sempre la concorrenza. La puntata di giovedì, 25 luglio, ha raccolto 3.722.000 spettatori e uno share del 31,8%, diventando la puntata più vista di sempre nella storia del programma. Non solo, quest’ultima è ufficialmente l’edizione più seguita di Temptation Island: con una media di 3,5 milioni e il 29,2%, si aggiudica il premio come campione di ascolti della stagione 2023/2024, arrivando dietro solo a C’è Posta per te. Con queste premesse, le aspettative sono altissime per la prossima stagione in arrivo il prossimo autunno.

Dopo la cancellazione di Noos con Alberto Angela, Rai 1 ha collezionato un nuovo flop: Un viaggio a quattro zampe ha ottenuto 1.511.000 spettatori (10,3%). Successivamente, non ci sono stati dati rilevanti da segnalare nel resto dei programmi trasmessi in prime time. Su Rai 2 Wolf Call: Minaccia in alto mare ha coinvolto 567.000 telespettatori (4%), mentre su Italia 1 Bastardi senza gloria è stato seguito da 624.000 utenti (5,1%).

Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 856.000 spettatori (5,9%) rimanendo sotto il milione di utenti. Male gli altri programmi: Lo chiamavano Bulldozer (Rete 4) ha coinvolto 703.000 spettatori (5,3%); Il complicato mondo di Nathalie (Rai 3) ha raggiunto 606.000 telespettatori (4,1%); I corti di Aldo Giovanni e Giacomo (Nove) con 448.000 telespettatori (3%); Balla coi lupi (Tv8) con 190.000 utenti (1,6%).

Ascolti tv giovedì 25 luglio 2024: preserale e access prime time

Paperissima Sprint (Canale 5) rimonta contro Techetechetè, conquistando 2.776.000 telespettatori (18,4%). Grazie anche alla puntata finale di Temptation Island, il programma di Antonio Ricci è riuscita a battere la concorrenza. Secondo posto, quindi, per Techetechetè (Rai Uno) che ha raggiunto 2.320.000 spettatori (22,8%). Da segnalare In Onda (La 7) che ha coinvolto ben 1.155.000 spettatori (7,6%). Bene anche Italia 1 che conN.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 1.146.000 utenti (7,6%).

Nessun cambiamento, invece, nel preserale. Reazione a Catena (Rai 1) ha vinto ancora una volta la fascia oraria con 1.977.000 telespettatori (22,8%) nella prima parte e 2.754.000 utenti (25,7%) nella seconda. D’altro canto, su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.072.000 telespettatori (13,4%) e nel gioco 1.670.000 utenti (16,6%).

Ascolti tv giovedì 25 luglio 2024: il pomeriggio

Nuovi grandi ascolti per le soap opera di Canale Cinque nel pomeriggio di giovedì 25 luglio 2024: Beautiful ha intrattenuto 1.994.000 telespettatori (18,7%), Endless Love ha appassionato 1.825.000 utenti con il 18,3% di share, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.300.000 (18%). Un passo dal cielo (Rai 1) rimane di nuovo dietro con 1.200.000 utenti (12,2%) nella prima parte e 1.100.000 (14,1%) nella seconda.

Sfida senza storia, invece, tra Estate in Diretta (Rai Uno) e Pomeriggio Cinque News (Canale Cinque). Il talk con Nunzia De Girolamo ha registrato 1.288.000 spettatori (17,9%) nella presentazione e 1.531.000 spettatori (20,8%) nel programma. D’altro canto, Simona Branchetti crolla completamente, ottenendo 1.247.000 spettatori (17,3%) nella prima parte e 952.000 utenti (13,1%) nella seconda.