Ascolti TV 25/2: De Martino supera la Coppa Italia e Miss Fallaci! I dati

Nella prima serata di ieri 25 Febbraio, a farla da padrone è ovviamente la Coppia Italia, in diretta in esclusiva su Canale 5. Il secondo appuntamento con la fiction Rai Miss Fallaci con Miriam Leone scende, continua a non convincere il pubblico, venendo superata da Stasera Tutto E’ Possibile!

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Su Rai1 Miss Fallaci ha appassionato 2.403.000 spettatori (13.2%). Su Canale5 la partita di Coppa Italia Inter-Lazio tiene incollati al video 4.240.000 spettatori (20.5%). Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile conquista 2.096.000 spettatori (13.7%). Su Italia1 i servizi de Le Iene Show interessano 1.349.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 cala a picco Le Ragazze con 586.000 spettatori (3%). Su Rete4 gli approfondimenti di E’ Sempre Cartabianca sono la scelta di 695.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì ottiene 1.494.000 spettatori. Su Tv8 il film romantico Io Prima di Te emoziona 458.000 spettatori (2.5%). Sul Nove la replica di Little Big Italy fa 254.000 spettatori (1.7%)

Ascolti Tv 25/2: Access Prime Time

Ieri sera, il preserale di Rai Uno ha radunato più spettatori della partita di Coppa Italia in prima serata.

Su Rai 1 L’Eredità vola in alto con 4.749.000 spettatori (27.3%) e a seguire Affari Tuoi raduna 6.023.000 spettatori (26.9%). Su Canale 5 Avanti un altro ha divertito 3.190.000 spettatori (19.4%) e dopo il TG5, la versione ridotta di Striscia pre-partita, Striscina la Notizina raccoglie 3.189.000 spettatori (15.2%).

Ascolti Tv 25/2: Il Pomeriggio

Su Rai Uno La Volta Buona fa compagnia a 1.790.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 1.886.000 spettatori (19.2%) nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore appassiona 1.762.000 spettatori (19.4%). A seguire, La Vita in Diretta informa e intrattiene 2.289.000 spettatori (21.1%). Su Canale5 Beautiful è seguito da 2.315.000 spettatori (17.6%), Tradimento da 2.318.000 spettatori (18.8%). Uomini e Donne emoziona 2.449.000 spettatori (22.8%). Il daytime di Amici ottiene 1.518.000 spettatori (16.7%), e la striscia del Grande Fratello 1.273.000 (13.9%). My Home My Destiny tiene incollati alle poltrone 1.182.000 spettatori (13.2%). A seguire Pomeriggio Cinque è visto da 1.266.000 spettatori (13.6%) nella prima parte e 1.385.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte.

Ascolti Tv 25/2: La Mattina

Unomattina dà la sveglia a 852.000 spettatori (17.7%) e Storie Italiane interessa 870.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e 1.084.000 spettatori (18.7%) nella seconda. Segue E’ Sempre Mezzogiorno con 1.857.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Mattino Cinque News informa 1.087.000 spettatori (22.7%) nella prima parte e 918.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte. A seguire Forum ottiene 1.390.000 spettatori con il (18.%).