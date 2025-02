Miss Fallaci, cosa (non) piace al pubblico. Miriam Leone bocciata?

Da mesi il pubblico italiano era in curioso di seguire la fiction targata Rai Miss Fallaci dopo che alla Festa del Cinema a Roma sono stati presentati i primi due episodi. Oggi su Rai 1 è in onda la seconda puntata che a distanza di una settimana dalla messa in onda della prima continua a lasciare quell’amaro in bocca che non convince la maggior parte dei telespettatori.

Interpretare Oriana Fallaci non è compito da poco, icona della stampa italiana, con il suo carattere, perseveranza e determinazione ha fatto la differenza nel mondo del giornalismo, affermandosi come una giornalista all’avanguardia dal linguaggio incalzante e in molti casi aggressivo. E la domanda che tanti si pongono è: Miriam Leone è all’altezza del ruolo?

Miriam Leone nel ruolo di Miss Fallaci

Miriam Leone è stata scelta come attrice protagonista nella fiction Miss Fallaci, è lei a metterci la faccia e a mostrare il lato più schietto della giornalista che fin da bambina si è convinta del fatto che avrebbe dovuto intraprendere una propria strada senza mai rinunciare ai propri sogni.

Così l’attrice si presenta con stile, in tutta la sua semplicità che, però, non piace al pubblico italiano. Non è da tutti stringere una sigaretta tra le mani come la Fallaci che ne ha fatto un pregio piuttosto che un vizio. Per non parlare del suo sguardo ammiccante che ha abbagliato molti personaggi illustri nella sua vita, diventando un punto di forza e soprattutto rendendola una donna moderna che si salva da sola e non ha bisogno di nessuno per portare avanti le proprie carte. Basta crederci.

Il parere del pubblico

Nonostante la bravura e la tenacia con cui Miriam Leone nel corso degli anni ha ottenuto importanti risultati, evolvendosi e emergendo nel mondo della recitazione, sono tanti a credere che il ruolo di Oriana Fallaci non le si addice. Su X e su Instagram qualcuno ha commentato la scelta del regista, affermando: “Veramente poco credibile Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci. E dopo Alda Merini e Magherita Hack, la fiction Rai sta distruggendo anche la figura di Oriana”.

“A me lei piace come attrice di solito ma non c’entra assolutamente nulla con la Fallaci, né esteticamente e né caratterialmente, non la richiama neanche lontanamente”, qualcun altro ha aggiunto. E poi ancora: “Io non ho fatto caso alla performance dell’attrice perché ero concentrata sulla storia e immaginavo, quasi fosse realtà , che ci fosse veramente la Fallaci nel film . Questa aveva un carisma non imitabile”.

Veramente poco credibile #MiriamLeone nel ruolo di #OrianaFallaci

Sorvolo sulla banalità dei dialoghi.

E dopo Margherita Hack e Alda Merini la fiction Rai sta distruggendo anche la figura di Oriana Fallaci (può piacere o meno ma è stata una donna di grande forza e intelligenza) — Coscienzadisé2.zeno (@Gioia_8) February 18, 2025

C’è poi chi non ha potuto fare a meno di confrontare Miriam Leone con l’interpretazione di Vittoria Puccini che qualche anno fa ha vestito i panni della giornalista fiorentina nella fiction L’Oriana.

Il successo di Vittoria Puccini

Miss Fallaci di Marco Turco tende a fare emergere il lato più empatico e intimo della Fallaci, una guerriera ma al tempo stesso una donna sensibile. L’Oriana, invece, interpretata da Vittoria Puccini ha dato vita ad un personaggio combattivo, polemico e tagliente. L’attrice si è mostrata, infatti, una giornalista senza filtri che, però, è riuscita ad arrivare al cuore degli italiani da sempre abituati a vedere Oriana Fallaci come una figura rivoluzionaria, icona del giornalismo che ha proposto una nuova immagine della donna.