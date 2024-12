Ascolti tv 25/12: Stanotte a Roma vs Concerto di Natale. Tutti i dati

La prima serata di mercoledì 25 dicembre è stata dominata da Alberto Angela che, con il suo viaggio nella storia, nell’arte, nella musica e nel cinema di Roma, ha intrattenuto 3.058.000 spettatori (20.9% di share). Batosta invece per Canale 5 che, con la messa in onda di Concerto di Natale, condotto da Federica Panicucci, ha incollato al piccolo schermo appena 1.572.000 utenti (12.7%).

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 Natale a Biltmore ha intrattenuto 606.000 spettatori (3.7%), il film cult Miracolo nella 34a strada (Italia 1) ne ha totalizzati 1.323.000 (8.4%), su Rai 3 Il paradiso può attendere ha registrato una media di 525.000 utenti (3.2%) e, per finire, Notting Hill (Rete 4) ne ha raccolti 793.000 (5.2%). Ancora una volta, nessun dato può essere definito realmente eclatante, complice il grande successo del programma di approfondimento del figlio di Piero Angela.

Ascolti mercoledì 25 dicembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Stefano De Martino in versione Natalizia non delude e, anzi, Affari Tuoi (Rai Uno) ha registrato ottimi dati, considerando che si trattava della sera di Natale: 4.386.000 spettatori (25.6%). Bene anche per Striscia la Notizia (Canale 5), che ha raccolto il consenso di 2.769.000 italiani (16.1%).

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, a trionfare è stato ancora una volta Marco Liorni con L’Eredità: il celebre game show di Rai Uno è infatti stato seguito da 2.075.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 3.146.000 (21.4%) nella seconda. Dall’altra parte, la replica de La Ruota della Fortuna (Canale 5), ha intrattenuto 1.694.000 utenti (13.7%) nella prima parte e 2.546.000 (18%) nella seconda.

Ascolti mercoledì 25 dicembre: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno sono andati in onda alcuni dei più famosi film natalizi: Note d’amore, che ha collezionato 1.058.000 spettatori (13.3%), Colpo di fulmine a Natale, che invece ne ha registrati 813.000 (10.1%) e, infine, La volpe e la bambina, che ha incollato al piccolo schermo 1.210.000 utenti (11.5%).

Parlando invece di Canale 5, la replica de Il Volo – Natale ad Agrigento ha totalizzato 1.350.000 spettatori (16.9%), mentre, a seguire, Ritorno ad Aurora – Un Natale speciale ne ha intrattenuti 1.100.000 (11.7%).

Ascolti mercoledì 25 dicembre: il mattino

Concludiamo con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda Rai Uno, Unomattina ha intrattenuto 1.226.000 spettatori (20.7%), mentre Zecchino d’Oro – La Festa del Natale è stato seguito da 1.438.000 utenti (19.7%). Proseguendo, sempre su Rai Uno, A Sua Immagine – Speciale Natale ha registrato una media di 1.580.000 telespettatori (20.2%), la Santa Messa ne ha raccolti 1.746.000 (22.7%) e, infine, la Benedizione Urbi et Orbi 2.579.000 (30.3%).

Su Canale 5, invece, I Viaggi del Cuore ha totalizzato 789.000 spettatori (12.7%) e, a seguire, la Santa Messa ne ha registrati 986.000 (12.9%). Per finire, Cristallo di rocca – Una storia di Natale ha incollato al piccolo schermo ben 845.000 utenti (10.4%).