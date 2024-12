Ritorno di fiamma per De Martino? Torna a ballare: il motivo

Lo abbiamo conosciuto come allievo del talent di Maria De Filippi, la padrona di casa che lo ha accolto nel suo programma Amici, supportandolo e sostenendolo in ogni situazione. Oggi Stefano De Martino è un uomo affermato, conduttore su Rai 1 e papà di Santiago, figlio nato dalla sua storia d’amore con Belen Rodriguez.

Dopo vari tira e molla, i due hanno deciso di separarsi definitivamente pur mantenendo un rapporto civile e amichevole. C’è chi spera che tra loro possa riaccendersi la passione, intanto, però, un’altra fiamma è tornata a bruciare nella vita del giovane napoletano che ha condiviso il momento speciale sui social.

Stefano De Martino torna in pista

Dopo aver conquistato milioni di telespettatori con il programma Affari Tuoi, Stefano De Martino sta per tornare in scena con lo spettacolo Meglio Stasera. Infatti, oltre al fatto di aver fatto sold out, il conduttore ha condiviso sui social anche una foto in sala da ballo con la sua squadra con cui lavora.

Ritorno di fiamma per il ballo?

Molti si augurano che l’ex marito di Belen Rodriguez possa tornare a ballare anche se è stato lui stesso a dichiarare di aver capito che la danza non è la sua strada. Infatti, oltre agli spettacoli con cui va in scena, il giovane napoletano preferisce lavorare in tv e la carriera da conduttore gli sta piacendo sempre di più.

Il successo di Affari Tuoi

Contro ogni aspettativa, Stefano De Martino ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di telespettatori con la conduzione di Affari tuoi. Il giovane partenopeo sta avendo molto successo e dopo un inizio un po’ incredulo, è riuscito a farsi valere e migliora puntata dopo puntata. L’ex ballerino è il vero protagonista della stagione televisiva 2024/25 che con Affari Tuoi ha portato il game show alla conquista di numeri mai raggiunti neanche con Amadeus negli anni scorsi. Infatti, oltre 6 milioni di italiani con uno share del 28% guardano ogni sera la trasmissione.

Mamma Rai avrebbe, dunque, fatto la scelta giusta e che questo sia solo l’inizio di una brillante carriera da conduttore? C’è chi lo vede in futuro all’Ariston alla conduzione di Sanremo ma è ancora presto per tirare le somme. Per adesso, Stefano De Martino si gode il successo, ricordando, però, con dolcezza e un occhio di riguardo il suo passato e il luogo dove tutto ha avuto inizio: la sala da ballo, il luogo dove ogni tanto si rifugia per dare sfogo alla sua fantasia.