Ascolti tv 24 novembre 2020: Montalbano non ha rivali, flop Champions

By

Il Commissario Montalbano è tornato in replica su Rai Uno ieri, martedì 24 novembre 2020, e ha vinto la sfida degli ascolti tv. I dati lo vedono conquistare il primo posto e non è di certo la prima volta che accade. Con l’episodio Amore, uno tra i cinque più visti, la serie sul Commissario siciliano ha battuto l’appuntamento di Champions League, in onda su Canale 5! Scendendo nel dettaglio, ha conquistato la presenza di ben 4.542.000 di telespettatori con il 18.3% di share. L’incontro di calcio Lazio-Zenit San Pietroburgo ha intrattenuto 2.539.000 di telespettatori con il 9.3% di share. Intanto, su Rai 2, Il Collegio ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.492.000 di telespettatori con l’11.2% di share.

Su Italia Uno Le Iene Show ha conquistato la presenza di 1.832.000 di telespettatori, con il 10% di share. #Cartabianca su Rai Tre ha tenuto compagnia a 1.017.000 di telespettatori con il 4.4% di share. Fuori dal Coro su Rete 4 ha raccolto di fronte al piccolo schermo 858.000 spettatori con il 4.4% di share e DiMartedì su La7 ha registrato una media di 1.282.000 di telespettatori con il 5.5%. Come è possibile vedere da questi dati, ancora una volta, Il Commissario Montalbano non ha alcun rivale in prima serata!

Nell’access prime time Striscia la notizia ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 4.080.000 di telespettatori, registrando uno share del 15%. Prima, nel preserale, sempre su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.483.000 di telespettatori con il 13.6% di share e Caduta Libera 3.710.000 con il 17% di share. Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha tenuto compagnia a 3.676.000 spettatori con il 19.5% di share, mentre L’Eredità a 5.318.000 di telespettatori con il 23.7%.

Nel pomeriggio Il Paradiso delle signore ha totalizzato la presenza di 2.161.000 spettatori (17%), mentre La vita in diretta ha registrato una media di 2.392.000 di telespettatori con il 15.5% di share. Su Canale 5 hanno tenuto compagnia al pubblico le soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 3.025.000 di telespettatori (17.8%), Una Vita 2.728.000 di telespettatori (17.3%) e Il Segreto 2.143.000 di telespettatori (16.6%). Pomeriggio Cinque ha registrato la presenza di 1.945.000 di telespettatori (13.7%) nella prima parte, 2.345.000 di telespettatori (14.5%) e 1.972.000 di telespettatori (11.4%) nella terza di breve durata. Infine, Detto Fatto ha intrattenuto 539.000 telespettatori con il 4.2% di share. A parlare dei dati di ascolti tv del programma, in questi giorni, ci ha pensato Giovanni Ciacci!