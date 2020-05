Ascolti Tv 24 maggio 2020: dati L’Allieva, niente da fare per la d’Urso

Ultima puntata L’Allieva contro Live non è la d’Urso: gli ascolti di domenica sera 14 maggio 2020

Anche ieri domenica 24 maggio 2020, la replica de L’Allieva (ultima puntata) ha avuto la meglio su Live – Non è la d’Urso, che ha sempre più della metà dei telespettatori rispetto a quelli della seguitissima serie televisiva. Gli ascolti Tv ci danno la conferma che L’Allieva riesce a raggiungere grandi risultati, anche con puntate già viste: ha raggiunto il 18.3% di share, intrattenendo la bellezza di 4.323.000 spettatori; 2.100.000, invece, quelli della trasmissione di Barbara d’Urso, che ha portato a casa il 12.3% di share. Che Tempo Che Fa si è fermato all’8.2% di share (2.055.000 teleutenti) mentre Come ti spaccio la famiglia – in onda su Italia 1 – ha ottenuto il 5.7% di share, incuriosendo 1.351.000 persone.

Dati Domenica In, video virale di Albano

19.3% di share e 3.021.000 spettatori per Domenica In: puntata, quella di ieri, che ha catturato l’attenzione di innumerevoli telespettatori e anche di internauti attratti da video virali, come quello di Albano su dinosauri e Coronavirus! Da Noi a Ruota Libera, invece, ha chiuso la puntata col 13.1% di share, venendo seguita da 1.609.000 telespettatori. Sempre ottimi risultati per la Santa Messa – trasmessa su Rai 1 – che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.291.000 fedeli, raggiungendo il 23.8% di share.

Grande ritorno di Amadeus: Soliti Ignoti stracciano Paperissima Sprint

Non c’è stata partita nel Preserale del 24 maggio 2020: Paperissima Sprint ha divertito 3.144.000 spettatori, portando a casa il 13.1% di share; risultati nettamente migliori, quelli ottenuti dal grande ritorno di Amadeus con i Soliti Ignoti: 20.6% di share e 5.073.000 spettatori.