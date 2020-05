Albano, la gaffe sui dinosauri a Domenica in diventa virale: il video

Dinosauri e Albano Carrisi, la gaffe a Domenica In è diventata virale

Albano Carrisi è finito in trending topic su Twitter, e chissà dove finirà ancora, dopo una gaffe esagerata sui dinosauri a Domenica In. Niente d’imperdonabile, diciamocelo, ma l’errore c’è, ed è molto ma molto evidente. E non saremo di certo noi a spiegarvi perché, visto che è così assurda che chiunque, anche chi non era ferratissimo in storia e preistoria, con una minima ricerca può capire dove ha sbagliato il cantante che sicuramente si sarà confuso dopo l’annata difficilissima ma comunque ben riuscita di Amici di Maria De Filippi. Di che gaffe parliamo? Albano, Albano, non vorremmo dirlo perché ci sei tanto simpatico ma ne stanno parlando tutti su Twitter, magari qualcuno si è perso il momento e vuole saperne di più. Ed eccoci qui allora. Leggete attentamente.

Albano: “L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri”, cos’ha detto il cantante

“L’uomo – queste le parole di Carrisi senior in un video mandato in onda durante Domenica In – è stato capace di distruggere i dinosauri… Pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme, microbo che si chiama Coronavirus”. L’intento di Albano non era certo quello di fare una lezione sulla preistoria ma cercare di donare speranza ai telespettatori. E i toni infatti sono quelli di un uomo che crede fortemente nel fatto che l’umanità ce la farà anche questa volta: “La razza umana – ha proseguito così il cantante di Cellino San Marco – ha sempre vinto. Anche se sembra che il male stia vincendo alla fine sta perdendo. La storia dell’uomo lo dimostra”. Insiste insomma con la storia dell’uomo. Il discorso comunque si è allargato ad altro e non si è fossilizzato – è proprio il caso di dirlo – sui dinosauri: “L’uomo ha sempre vinto contro le pestilenze, i virus, la Spagnola, le guerre, i dittatori… Ce la faremo, sicuramente ce la faremo!”. Con buona pace dei bestioni preistorici.

Il video della gaffe di Albano sui dinosauri

Il video della gaffe di Albano sui dinosauri sta ovviamente facendo il giro di tutta la rete, da Instagram a Twitter passando per Facebook. A commentarlo in tantissimi, ad esempio Selvaggia Lucarelli ma anche un personaggio meno avvezzo al gossip come David Puente, noto per i suoi utilissimi articoli smonta-bufale. Staremo a vedere come replicherà il cantante a tutto questo rumore che senz’altro non si aspettava. Qui di seguito il filmato:

C'è un limite al fact-checking. Non si può fare un articolo su questa cosa, si può solo ridere per non piangere. #Albano #Dinosauri #Coronavirus https://t.co/2XaNk0IMsX pic.twitter.com/tKrL7d2U6w — David Puente (@DavidPuente) May 24, 2020