Ascolti Tv 24/7: Temptation Island vs Rai 1, sfida senza storia

La serata di mercoledì, 24 luglio, è stata vinta ancora una volta Temptation Island. Il reality di Canale 5 cala leggermente registrando 3.463.000 telespettatori (29,8%) rispetto a al 31% di share della scorsa settimana. Male Rai 1 conUn amore in Cornovaglia che ha invece coinvolto 1.930.000 utenti con il 12,7% di share. Il fenomeno Temptation Island è inarrestabile e la concorrenza pare non riuscire proprio a competere. Proprio ieri, 24 luglio, la Rai ha annunciato la cancellazione di Noos, il programma di Alberto Angela. Dopo le ripetute sconfitte contro il programma di Canale 5, la Tv di Stato non ha potuto fare altro che mettere uno stop.

Per quanto riguarda il resto delle trasmissioni trasmessi in prime time, non ci sono stati risultati rilevanti. Su Rai 2 L’Ispettore Coliandro ha ottenuto 700.000 telespettatori (4,8%), mentre su Italia 1 Chicago Fire è stato seguito da 889.000 utenti (6,5%). Sempre male gli altri programmi: Zona Bianca (Rete 4) ha coinvolto 586.000 spettatori (5%); NewsRoom (Rai 3) ha raggiunto 459.000 telespettatori (3%); su La7 La Caduta ha ottenuto 714.000 utenti (4,8%). Infine, sul Nove Rocky ha intrattenuto 318.000 telespettatori (2,3%) e Pechino Express 10 su Tv8 ha divertito 208.000 utenti (1,5%).

Ascolti tv mercoledì 24 luglio 2024: preserale e access prime time

Nuovo testa a testa tra Paperissima Sprint e Techetechetè. Ad avere la meglio, anche se di poco, è stato Techetechetè (Rai 1) che ha raggiunto 2.601.000 utenti con il 16,6% di share. Paperissima Sprint (Canale 5), invece, ha raggiunto 2.522.000 telespettatori con il 16,1% di share. Sfida senza storia, invece, nel preserale. Reazione a Catena (Rai 1) ha infatti ottenuto 1.966.000 telespettatori (21,5%) nella prima parte e 2.881.000 utenti (24,8%) nella seconda. Su Canale 5 The Wall ha registrato nella prima parte 1.230.000 telespettatori (14,7%) e nel gioco 1.916.000 utenti (17,6%).

Ascolti tv mercoledì 24 luglio 2024: il pomeriggio

Le soap opera di Canale 5 battono ancora una volta senza fatica Rai 1: Beautiful ha intrattenuto 1.988.000 telespettatori (18,4%), Endless Love ha appassionato 1.859.000 utenti con il 18,8% di share, mentre La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.501.000 (20,6%). D’altro canto, Un passo dal cielo è stato seguito da 1.146.000 utenti (12,6%) nella prima parte e 1.073.000 (14,5%) nella seconda.

Al contrario, più tardi, Estate in Diretta (Rai Uno) ha registrato 1.262.000 spettatori (18,1%) nella presentazione e 1.416.000 spettatori (18,9%) nel programma, battendo ancora una volta Pomeriggio Cinque News (Canale 5) che ha ottenuto 1.129.000 spettatori (16,3%) nella prima parte e 1.121.000 utenti (15,2%) nella seconda.