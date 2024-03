Ascolti tv 24/3: Fazio, Venier, Toffanin, Scotti. Top e flop, tutti i dati

Serata dominata da Rai Uno che ha trasmesso il match della nazionale Italia-Ecuador: 5.1 milioni di utenti e share al 25.7% . Come al solito arranca Lo show dei record (Canale Cinque), inchiodato a 2.1 milioni di spettatori (14.6% di share). Solita garanzia Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (Nove) con 2.1 milioni di utenti (10.2%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di domenica 24 marzo 2024:

Rai 1: l’amichevole di calcio Italia-Ecuador ha conquistato 5.104.000 spettatori (25.7%)

Canale 5: Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio di 2.111.000 spettatori (14.6%)

Rai 2: Un Amore di Maggiordomo ha totalizzato 1.248.000 spettatori (6.1%)

Rai 3: Indovina Chi Viene A Cena ha raccolto 680.000 spettatori (3.9%)

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 605.000 spettatori (4.3%)

Italia 1: Viaggio nell’Isola Misteriosa ha collezionato 1.102.000 spettatori (5.7%)

La 7: Una giornata particolare ha interessato 357.000 spettatori (3.2%)

Tv8: Nonno Questa Volta è Guerra ha registrato 147.000 spettatori (0.8%)

Nove: Che Tempo Che Fa ha incollato alla tv 2.133.000 spettatori (10.2%) e 1.279.000 spettatori (10.6%) nella seconda parte.

Ascolti tv domenica 24 marzo 2024: preserale e access prime time

Canale 5: Paperissima Sprint raccoglie 3.396.000 spettatori (15.9% di share)

Rai 3: Chesarà… arriva a 768.000 spettatori (3.7%)

Rete 4: Stasera Italia ha convinto 676.000 spettatori (3.3% di share) nella prima parte e 715.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte

La7: In Altre Parole Domenica convince 658.000 spettatori (3.1%)

Rai 1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 3.031.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.191.000 spettatori (25%)

Canale 5: Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.186.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.143.000 spettatori (19.4%)

Rete 4: Terra Amara ha appassionato 408.000 spettatori (2.2%)

Nove: Che Tempo Che Farà raccoglie 545.000 spettatori (3.1% di share)

Ascolti tv domenica 24 marzo: il pomeriggio

Nonostante la conclusione di Amici pomeridiano Domenica In non aumenta il proprio pubblico. Verissimo si conferma leader di fascia battendo Da noi… A ruota libera, competitor diretto in onda su Rai Uno.