Ascolti tv 24/12: Il Volo e Le note del Natale, chi ha preso la batosta

Ascolti tv prime time 24 dicembre 2024 – Vittoria netta per Canale 5 che con Il Volo – Natale ad Agrigento ha radunato 3.070.000 spettatori con uno share del 22.7%. Il film cult Una poltrona per due, proposto da Italia 1, non ha deluso, anzi ha raccolto numeri più che ottimi essendo stato il secondo programma più visto della prima serata: 2.408.000 spettatori (17.2%). Male Rai 1: Le Note del Natale ha interessato soltanto 1.711.000 utenti pari all’11.7% di share.

Tutte le altre trasmissioni sotto il muro del milione. Quarto posto per Rai 3 che con Luca ha avuto 875.000 spettatori e il 5.8%. Su Rai 2 Un Natale molto scozzese ha raggruppato 749.000 persone pari al 4.9%. Su Rete4 Io speriamo che me la cavo ha intercettato 592.000 utenti (4.2%). Sul Nove Maurizio Battista – Risate Sotto l’Albero ha fatto ridere 405.000 spettatori (2.8%). A chiudere La7 (Un marito per Cinzia 365.000 spettatori e il 2.5%) e Tv8 (Un principe sotto l’albero 234.000 utenti con l’1.6%).

Access Prime Time e preserale: Striscia vince per l’assenza di Affari Tuoi

In access prime time ha trionfato Striscia la Notizia che su Canale 5 ha interessato 3.424.000 spettatori pari al 21.4%. La vittoria del tg satirico è arrivata per l’assenza di Affari Tuoi. Rai 1 ha mandato in onda A Sua Immagine, che ha avuto 2.749.000 utenti (17.6%).

Nella fascia preserale, la Santa Messa di Natale su Rai 1 celebrata da Papa Francesco ha raggruppato 3.928.000 fedeli pari al 25.1%. Su Canale 5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 2.266.000 utenti (15.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha radunato 2.983.000 spettatori (19.3%). Da segnalare che su Italia1 Il Grinch, film cult natalizio, ha avuto dati discreti: 1.227.000 spettatori (7.7%).

Ascolti tv 24 dicembre 2024, pomeriggio

Su Rai 1, Zecchino d’Oro – La Magia della Vigilia ha interessato 1.665.000 spettatori con il 14.6%. A seguire Pattini d’argento che ha raggiunto 1.418.000 utenti con il 12.3%.

Su Canale 5, Beautiful ha conquistato 1.943.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Il dono più grande ha raggruppato 1.436.000 utenti pari al 12.6%. A seguire la striscia del Grande Fratello, vista da 1.157.000 spettatori pari all’11.3%. My Home My Destiny ha invece intercettato 1.226.000 utenti e l’11.7% di share. Pomeriggio Cinque News ha avuto 1.518.000 spettatori pari al 13.8% nella prima parte e 1.864.000 spettatori pari al 15.3% nella seconda parte (nel segmento Saluti 2.026.000 persone e il 15.4%).