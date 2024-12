Poletti e Barra, clima infernale: clamorosi fuorionda di Striscia, video

Volano gli stracci a telecamere spente a 4 di sera, talk show di Rete4 condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Proprio i due giornalisti se le sono cantate di santa ragione. A rivelarlo Striscia la Notizia che ha diffuso un fuori onda in cui si vedono degli screzi pesanti tra i due conduttori. Ma c’è dell’altro: le frizioni non sarebbero un fatto isolato, ma andrebbero avanti da tempo. Il clima è tutt’altro che sereno. Francesca Barra ha addirittura sostenuto che da sei mesi viene trattata a pesci in faccia dal collega. Il tg satirico di Antonio Ricci trasmetterà il servizio completo durante la puntata in onda giovedì 19 dicembre. E promette rivelazioni esplosive. In effetti, già dalle anticipazioni, si comprende chiaramente che l’atmosfera respirata nel talk è infernale.

“Non puoi reagire così prima di una diretta, sennò io non vado in diretta. Non è possibile creare questo clima”. Così Barra rivolgendosi a Poletti poco prima dell’inizio di una puntata del programma. La giornalista, subito dopo, ha rincarato la dose, assicurando che da mesi il compagno di avventura alla guida di 4 di sera assume comportamenti tutt’altro che carini nei suoi confronti: “Non è corretto. Lo dico dopo sei mesi. Bruttissimo. Proprio il boicottaggio! Mi sono fatta trattare a pesci in faccia e non ho mai reagito così. E sono sempre stata gentile, anche quando non era giusto esserlo”.

Striscia la Notizia, a corredo dei virgolettati della giornalista, ha pubblicato un video in cui si vede che la stessa Barra e Poletti, mentre stanno aspettando di andare in onda, si rendono protagonisti di un bisticcio nato da un malinteso. Lei sta parlando del fotomontaggio di Mussolini e Meloni (probabilmente riferendosi alla gigantografia apparsa nei giorni scorsi a Roma durante le proteste contro il governo per il ddl sicurezza), lui invece si sta concentrando sulla scaletta. Alla fine lui abbandona la postazione con evidente tono polemico, mentre Barra prova a spiegargli che si è trattato di un qui pro quo.

Al di là del malinteso, si comprende chiaramente come i due conduttori non siano per nulla affiatati dal punto di vista professionale. Non sono né i primi né gli ultimi ad aver un rapporto conflittuale quando le telecamere si spengono. Si mormora che a Mediaset anche Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che assieme timonano Mattino 5, non siano proprio migliori amici quando la lucina rossa si spegne.