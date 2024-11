Ascolti tv 24/11: Amici, Venier, Doris, Fazio, Toffanin… fiaschi e botti

Ascolti tv prime time di domenica 24 novembre 2024: trionfo netto, seppur con dati non stratosferici, per Canale5, grazie a Ennio Doris – C’è anche domani che ha raggruppato 2.404.000 spettatori con uno share del 14%. A seguire Rai1 che con il film Purché finisca bene – Una villa per due ha coinvolto 2.002.000 spettatori, 11.6% di share. Bene Fabio Fazio sul Nove: Che Tempo Che Fa ha avuto 1.981.000 utenti, 10.4% (Il Tavolo 1.040.000, 10.2%).

Quarta piazza per Report (Rai3) che ha radunato 1.481.000 spettatori pari al 7.9%. Numeri simili a quelli di Italia1: Le Iene hanno convinto 1.391.000 utenti con l’11.2% (presentazione a 1.494.000 e il 7.29%). Quindi Rai2 con 9-1-1 che ha raggiunto 817.000 spettatori (4%) e 9-1-1: Lone Star che ha intrattenuto 911.000 utenti (4.7%). A chiudere Rete4 (Zona Bianca 677.000 spettatori, 4.9%), Tv8 (Ghostbusters: Legacy 288.000 spettatori con il 1.7%) e La7 (Noah 281.000 spettatori e l’1.7%).

Ascolti tv 24 novembre 2024: access prime time e preserale

Solito dominio di Affari Tuoi (Rai1) in access prime time: Stefano De Martino ha fatto giocare 5.218.000 spettatori (25.3%), doppiando Paperissima Sprint (Canale5) che ha avuto 2.610.000 utenti (12.6%).

Rai1 avanti anche nel preserale, ma di poco: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha radunato 2.337.000 spettatori pari al 13.3%, mentre L’Eredità ha raggiunto 3.079.000 utenti pari al 15.6%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha convinto 2.134.000 spettatori (12.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha conquistato 2.862.000 utenti (14.8%).

Ascolti tv pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo e il botto di Rai2

Ancora una volta il pomeriggio viene dominato da Amici di Maria De Filippi (Canale5): 2.846.000 telespettatori, share al 22.2%. Domenica In di Mara Venier su Rai1 ha raccolto dati buoni: nella presentazione 2.088.000 utenti (15.6%), nella prima parte 2.307.000 spettatori (18.%), nella seconda parte 1.893.000 persone (15.1%) e nel segmento Saluti 1.564.000 affezionati (11.8%).

Verissimo, nella prima parte – in cui si è scontrato, vincendo, con Domenica In -, ha radunato 2.087.000 spettatori pari al 16.4% e nella seconda parte 2.018.000 utenti pari al 14%. Battuto Da noi… a ruota libera che ha raggruppato 1.602.000 persone, 10.6%.

Botto di Rai 2 grazie alle finali di Coppa Davis che hanno visto trionfare l’Italia sui Paesi Bassi: 3.839.000 appassionati e 25% di share. Il match Berrettini vs Botic Van de Zandschulp è stato guardato da 3.115.000 utenti, 23.6%, mentre la partita con protagonisti Jannik Sinner e Tallon Griekspoor ha interessato 4.467.000 persone, 26%.