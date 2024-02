Ascolti tv 24/02: C’è posta per te vs Tale e Quale, chi ha fatto boom

Come al solito, la prima serata del sabato sera del 24 febbraio è stata vinta da Maria De Filippi con C’è posta per te (Canale Cinque), conquistando 4,6 milioni di spettatori e il 31% di share. Secondo posto per Carlo Conti con Tale e Quale Sanremo (Rai Uno) che ha totalizzato 3,1 milioni di utenti con il 18,98% di share. Bene In altre parole (La 7) che ha raggiunto più di 1 milione di telespettatori con il 5,60% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 24 febbraio 2024:

Canale 5: C’è posta per te ha raccolto 4.659.000 spettatori (31,02% di share);

Rai Uno: Tale e Quale Sanremo ha totalizzato 3.159.000 spettatori (18,98%);

Rai Due: FBI ha avuto 919.000 spettatori (4,76%);

Italia 1: Cattivissimo me 2 ha fatto compagnia a 822.000 spettatori (4,47%);

Rai Tre: Il Provinciale – Il racconto dei racconti ha coinvolto 493.000 spettatori (2,78%);

Rete 4: Io sto con gli ippopotami ha raggiunto 745.000 spettatori (4,29%);

La7: In altre parole ha convinto 1.043.000 spettatori (5,60%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 333.000 spettatori (1,77%);

Nove: Accordi & Disaccordi ha conquistato 349.000 spettatori (1,91%).

Ascolti tv sabato 24 febbraio 2024: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi ha avuto 5.370.000 spettatori (27,93%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.326.000 persone (17,28%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.072.000 spettatori (21,84%) nella prima parte e nella seconda da 4.283.000 spettatori (26,06%);

Canale 5: Avanti un altro! ha ottenuto 2.167.000 telespettatori (16,14%) nella prima parte e ne ha avuti 3.078.000 (19,55%) nella seconda;

Rai Tre: Blob ha avuto 957.000 spettatori (5,32%);

Rai Tre: Che sarà… ha appassionato 731.000 spettatori (3,83%);

Rete Quattro: Stasera Italia Weekend ha informato 606.000 spettatori (3,13%);

Nove: Fratelli di Crozza ha registrato 523.000 telespettatori (2,75%).

Ascolti tv sabato 24 febbraio 2024: il pomeriggio

Nuova vittoria per Verissimo su Canale Cinque.

Rai Uno: Linea Bianca è stato seguito da 1.869.000 spettatori (13,31% di share);

Rai Uno: Italia Sì ha interessato 1.343.000 spettatori (11,73%) nella prima parte e 1.900.000 utenti nella seconda (14,97%);

Rai Due: Storie di donne al bivio un netto di 490.000 utenti (3,46%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.708.000 telespettatori (18,48%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.867.000 telespettatori (23,38%);

Canale 5: Verissimo ha interessato 2.242.000 spettatori (20,43%).

Ascolti tv della mattina di sabato 24 febbraio