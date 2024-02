C’è posta per te, Maria De Filippi: tubino da urlo, marca e prezzo

Maria De Filippi, nel corso della puntata di C’è posta per te in onda sabato 24 febbraio 2024, si è presentata in studio con un elegante tubino dalla tonalità vivace, un abito giallo tendente all’arancione. Una chicca dal taglio classico, monocolore e a maniche corte. Trattasi di un tubino assai in voga tra le star ed è firmato dalla stilista Victoria Beckham. Esatto, la moglie dell’ex capitano della nazionale inglese David.

Non è la prima volta che la conduttrice pavese si affida all’arte dell’ex Spice Girl. Già nella puntata del popolare people show di Canale Cinque trasmessa lo scorso 27 gennaio, ‘Queen Mary’ aveva scelto di indossare un abito di Victoria. Tra l’altro lo stesso infilato nell’appuntamento del 24 febbraio. Un mese fa, però, il capo, con taglio identico, era di colore azzurro. Insomma, pare che a Maria il tubino sia piaciuto talmente tanto che non si sia limitata a comprarne uno, bensì almeno due di tonalità differenti.

Il prezzo del capo d’abbigliamento non è alla portata di tutti. Chi se lo vuole mettere nel proprio guardaroba deve sborsare circa 1285 euro.

Le star che amano gli abiti di Victoria Beckham: da Meghan Markle a Kate Middleton

La De Filippi non è la sola star ad amare le invenzioni di moda della moglie di David Beckham. Tante altre celebrità hanno scelto di acquistare gli abiti della stilista inglese. Ad esempio la chiacchieratissima moglie del principe di Inghilterra Harry, Meghan Markle, ha deciso in alcune occasioni di infilarsi i vestiti di Victoria.

Coincidenza vuole che il tubino azzurro sfoggiato dalla De Filippi a C’è posta per te lo scorso gennaio è il medesimo indossato dalla Markle durante gli “Endeavour Fund Awards” che si sono svolti a Londra nel 2020. Anche Kate Middleton, futura regina, ha scelto per alcuni appuntamenti gli abiti firmati dall’ex popstar. Ad esempio, nel 2023, la moglie del principe William, quando ha fatto tappa all’Università di Leeds per illustrare un nuovo progetto dal titolo “Shaping Us”, ha scelto di sfoderare un vestito in maglia color crema firmato proprio da Victoria Beckham.