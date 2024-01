C’è posta per te, l’abito “regale” di Maria De Filippi: marca e prezzo

La terza puntata di C’è Posta per Te è iniziata da poco ma l’attenzione del pubblico è già stata catturata dalla scelta stilistica di Maria De Filippi. Per l’occasione la conduttrice ha infatti deciso di indossare un elegante abito a maniche corte, dal taglio classico e una colorazione sgargiante. Un tubino molto famoso nel mondo della moda e sulla cui etichetta è riportata la firma di una nota personalità dello showbiz mondiale. Ecco chi è la stilista e quanto costa l’outfit della De Filippi.

Il tubino azzurro firmato da Victoria Beckham

Ebbene si, l’abitino che ha catturato l’attenzione degli spettatori di Canale 5 è proprio l’iconico tubino a maniche corte realizzato dalla moglie di David Beckham, Victoria Beckham. La De Filippi, che nelle puntate di Amici è solita indossare outfit molto più comodi e principalmente caratterizzati dall’abbinamento di pantaloni, giacca e sneakers, questa volta ha deciso di uscire dalla sua zona di comfort e vestire un abito midi aderente in colorazione celeste acceso e caratterizzato da una trama “effetto crêpe”, scollo rotondo e gonna al ginocchio.

Un abito da sogno e dal prezzo proibitivo per la maggior parte delle persone comuni. Il tubino infatti, viene venduto sui maggiori e-commerce di moda di lusso a un costo di 1.090 euro.

Moda firmata Victoria Beckham: la prima scelta dei reali di Inghilterra

Maria De Filippi non però stata la prima personalità famosa a scegliere di indossare un abito della collezione dell’ex Spice Girl. Se si va a scartabellare tra gli archivi di moda si trova infatti un clamoroso precedente che vede protagonista la moglie del principe di Inghilterra Harry, Meghan Markle. L’ex attrice statunitense ha infatti indossato lo stesso tubino azzurro in occasione degli “Endeavour Fund Awards” che si sono tenuti a Londra nell’ormai lontano 2020, facendolo andare sold out nel giro di pochissimo tempo e rendendolo di fatto un vero must di stile per la primavera di quell’anno.

Ma Meghan non è la sola ad aver indossato abiti di Victoria Beckham nel corso degli anni. La stessa Kate Middleton, moglie del principe William, ha più volte vestito capi della collezione dell’ex Spice Girl. Meno di un anno fa infatti, in occasione della sua visita all’Università di Leeds per presentare un nuovo progetto dal titolo “Shaping Us”, la principessa del Galles è apparsa con un semplicissimo vestito in maglia color crema firmato proprio da Victoria Beckham.