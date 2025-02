Ascolti tv 24/02: Belcanto avrà superato il Grande Fratello? I dati

Come sono andati gli ascolti televisivi di lunedì 24 febbraio 2025? Sicuramente molto bene per Rai 1, che ieri sera ha visto il debutto di Belcanto: 3.536.000 spettatori e un importante 20.7% di share! Sotto Mediaset, che con il Grande Fratello di Alfonso Signorini ha conquistato il 17% per un totale di 2.147.000 utenti connessi. Gli altri contenuti della prima serata non conquistano troppo il pubblico: basti pensare ad Aquaman su Italia 1 e il suo 8,4%, ma anche Quarta Repubblica su Rete 4 non va meglio, totalizzando il 5,2%.

Access Prime Time e Preserale: chi vince tra Affari Tuoi e L’Eredità?

Se di “scontri” bisogna parlare, sono due i programmi costantemente in sfida tra loro. Si tratta di due game show super gettonati: da una parte Affari Tuoi con Stefano De Martino, dall’altra L’Eredità con Marco Liorni. Lunedì 24 febbraio 2025 c’è stato quasi un testa a testa: il gioco dei pacchi di Rai 1, infatti, ha totalizzato il 27,8 % per un totale di 6.100.000 spettatori. Benissimo anche L’Eredità, che conquista il 26.7%, con ben 4.760.000 spettatori connessi. Anche Cinque Minuti ha interessato tante persone: un ottimo 24,1 % e 5.092.000 davanti al piccolo schermo.

Com’è andato invece Avanti un Altro su Italia 1? Il gioco condotto da Paolo Bonolis ha ottenuto il 16,3 % con Avanti il Primo, mentre Avanti un Altro ha coinvolto 3.378.000 spettatori per uno share pari al 20,2 % : niente male!

A fare peggio il Nove, che con Cash or Trash – Chi Offre di Più del preserale ottiene il 2,3 % (433.000 utenti connessi).

Gli altri ascolti tv: Mattino Cinque, Uomini e Donne, Amici, Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta

Mediaset al mattino fa ottimi numeri: Mattino Cinque con Francesco Vecchi e Federica Panicucci ha ottenuto il 21,1% di share (990.000 spettatori), ma la Rai non è da meno, dato che Unomattina ha intrattenuto 975.000 utenti per uno share pari al 20,9 %. La fascia del mezzogiorno è certamente la meno frequentata, ma poi arriva il pomeriggio a riconquistare gli ascolti.

Si parte con La Volta Buona di Caterina Balivo, che questo lunedì 24 febbraio ha ottenuto il 14,9 % nella prima parte e il 17,1 % nella seconda. Alberto Matano con la sua La Vita in Diretta ha raggiunto il 21,9 % nella presentazione, mentre nella parte successiva il 22,1 %. Si prosegue con Uomini e Donne, che ha raccolto 2.575.000 spettatori pari al 23.8% (il Finale Finale a 1.984.000 e il 21%), mentre Amici di Maria De Filippi ha segnato il 18% di share e un totale di 1.674.000 spettatori incollati alla televisione. Per Myrta Merlino su Canale 5 un pelo meno: Pomeriggio Cinque ha raccolto 1.439.000 spettatori pari al 15.1% (prima parte) e 1.398.000 spettatori pari al 13.2% (seconda parte). I Saluti, infine, hanno raggiunto nella seconda parte 1.357.000 utenti, per uno share all’11.4%.

Chi ha ottenuto i risultati più bassi? BellaMa’ su Rai 2 con il 6,5 % nella prima parte e l’8,9 % nella seconda, ma anche La Porta Magica non è andata meglio, ottenendo il 4 % di share.