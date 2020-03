Ascolti tv 23 marzo 2020: boom Harry Potter, il maghetto batte Camilleri

Ascolti tv lunedì 23 marzo 2020: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban batte tutti

Ancora un ottimo risultato per Harry Potter su Italia Uno. Il terzo film della saga cinematografica – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – ha addirittura vinto la sfida degli ascolti tv di lunedì 23 marzo 2020. La pellicola diretta da Alfonso Cuaron è stata seguita da 4.412.000 telespettatori con il 16.25% di share. Daniel Radcliffe e soci hanno battuto pure Andrea Camilleri: su Rai Uno è stato infatti trasmesso La concessione del telefono, terzo film del ciclo C’era una volta a Vigata. Il film tv con protagonista Alessio Vassallo ha appassionato 4.117.000 con il 15.03%. Non male il risultato ottenuto da Stefano De Martino: su Rai Due le repliche di Stasera tutto è possibile hanno totalizzato 1.161.000 spettatori con il 4.49%.

Testa a testa tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta

Per quanto riguarda il pomeriggio televisivo, continua il testa a testa tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta. Il programma di Alberto Matano e Lorella Cuccarini non riesce ancora a sfondare nella prima parte, quella che sta sostituendo Vieni da me di Caterina Balivo per l’emergenza Coronavirus. Dalle 14 alle 15.40 la trasmissione non va oltre il 10% di share mentre nella seconda tocca i 3 milioni di telespettatori e il 15.43%. Risultati molto simili a quelli che ottiene quotidianamente Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5.

Beautiful è la soap opera più vista del momento

Ottimi ascolti tv anche per Beautiful: la storica soap opera americana è seguita da più di 3 milioni di telespettatori. A seguire Una Vita, Il Paradiso delle Signore e Il Segreto.