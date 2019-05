Ascolti Tv 23 maggio 2019: Montalbano vince, All Together Now in calo

Ascolti Tv 23 maggio 2019: Il Commissario Montalbano trionfa e batte ancora All Together Now

Conquista gli ascolti tv del 23 maggio 2019 la nuova puntata de Il Commissario Montalbano – La piramide di fango, con uno share del 22,9%. Ben 5.039.000 di telespettatori sono stati incollati al piccolo schermo per seguire le vicende del Commissario. Rai Uno porta a casa una grande vittoria, contro Canale 5 che si piazza in prima serata al secondo posto. La seconda puntata di All Together Now ottiene un ottimo share di ascolti, ma non riesce comunque a conquistare la serata. Il nuovo programma musicale con Michelle Hunziker e J-Ax riesce ad attirare davvero tantissimi telespettatori. Nonostante ciò, la percentuale dello share cala rispetto alla prima puntata. Infatti, la trasmissione in onda su Canale 5 perde un milione di telespettatori, rispetto alla scorsa serata. Sebbene ci sia stato questo piccolo calo, Michelle e J-Ax ottengono comunque un buon risultato di ascolti.

Ascolti Tv: All Together Now bene, ma subisce un piccolo calo

All Together Now si piazza al secondo posto, in qualità di ascolti. Scendendo nel dettaglio, conquista uno share del 15,32% con 2.759.000 di telespettatori incollati al piccolo schermo. Un piccolo calo rispetto al 17% di share della prima puntata. Intanto, Italia 1 con il film King Arthur: il potere della spada ha registrato uno share del 5,78% con 1.208.000 di telespettatori. Subito dopo, si piazza Rai 2 con il film Passenger: share 5,70% e 1.309.000 di telespettatori. Rete 4 conquista solo uno share del 4,60% con Diritto e Rovescio, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 807.000 telespettatori. Non male per Piazza Pulita su La 7, vista la concorrenza. 1.088.000 di telespettatori ha seguito il programma, registrando uno share del 6,20%.

Prime Time e pomeriggio Ascolti Tv: i dati di Rai 1 e Canale 5

Durante il prime time primeggia sempre Rai 1 con I Soliti Ignoti con uno share del 19,94%, contro Striscia la Notizia su Canale 5, che conquista il 18,67% di share. Bene Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, che conquista uno share del 18,3% e 1.761.000 di telespettatori nella prima parte. Nella seconda parte conquista a volare altro con lo share del 19,8% e la presenza di 1.996.000 di telespettatori e nel segmento Elezioni ha uno share del 16,3% con di telespettatori. Pure Uomini e Donne non delude con uno share del 19,83% e 2.503.000 di telespettatori.