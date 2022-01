Ascolti tv ieri: La sposa senza rivali, male Bonolis, lotta tra Venier e Maria

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda domenica 23 gennaio 2022

Ascolti e share del prime time di domenica 23 gennaio 2022 – La sposa (Rai Uno), rispetto alla puntata d’esordio, incrementa i propri ascolti, intercettando 6.568.000 spettatori e facendo impennare lo share al 28.7% (prima puntata: 5.983.000 utenti, 26.8%). Perde invece terreno lo show di Paolo Bonolis, Avanti un altro! Pure di sera (Canale Cinque) che, staccatissimo dalla fiction (come tutti gli altri programmi della prima serata), ha convinto 2.615.000 spettatori con uno share pari al 11.5% (una settimana fa 2.760.000 utenti, 12.7%).

Bene Fabio Fazio su Rai Tre con Che Tempo Che Fa: il talk ha raggiunto oltre 2.3 milioni di telespettatori (9.1%). Fa molta più fatica su Rete Quattro Controcorrente Prima Serata, inchiodatosi al 3.4% di share.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: La sposa ha raccolto 6.568.000 spettatori (28.7%).

Rai Due: The Rookie St 4 Ep 3 – Sulla linea di fuoco ha avuto l’attenzione di 951.000 (3.7%) mentre CSI: Vegas St 1 Ep 3 – Sotto la pelle ha interessato 813.000 spettatori (3.2%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.346.000 spettatori (9.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il tavolo ne ha convinti 1.580.000 (7.7%).

Canale Cinque: Avanti un altro – Pure di sera ha convinto 2.615.000 spettatori (11.5%).

Italia Uno: L’uomo d’acciaio ha intrattenuto 1.307.000 spettatori (5.9%).

Rete Quattro: Il talk Controcorrente Prima Serata è stato visto da 619.000 spettatori (3.4%).

La7: Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha incollato innanzi al teleschermo 423.000 spettatori (2.5%).

Tv8: Il cacciatore di ex ha raccolto 218.000 spettatori (1%).

Nove: Ammutta Muddica ha convinto 493.000 spettatori (2.1%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 23 gennaio 2022

Altra lotta serrata tra Amici di Maria De Filippi e la Domenica In di Mara Venier. A spuntarla, seppur di poco, è ancora una volta la conduttrice in forza di Canale Cinque. Vittoria anche per Silvia Toffanin su Francesca Fialdini, con Verissimo che fa meglio rispetto a Da noi… A ruota libera.

Di seguito tutti i dati completi:

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 3.367.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e ne ha convinti 2.740.000 (17%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.469.000 spettatori (14.4%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.511.000 spettatori (20.7%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.821.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e 2.659.000 spettatori (15.1%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 23 gennaio 2022

Da segnalare che Avanti un altro in onda nella fascia preserale ha avuto oltre un milione di utenti in più rispetto ad Avanti un altro! Pure di sera.