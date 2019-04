Ascolti Tv 23 aprile 2019: Grande Fratello vince su tutti

Grande Fratello conquista gli Ascolti Tv del 23 aprile 2019: parte molto bene The Voice

Il Grande Fratello di Barbara d’Urso vince su tutti, parlando degli ascolti tv della prima serata del 23 aprile. La terza puntata ha trionfato sul resto dei programmi in onda sulle altre reti televisive. A essere soddisfatta di questo ottimo risultato non può non essere la conduttrice del noto reality. Poco fa, la presentatrice condivide su Instagram una foto che la ritrae negli studi del programma e con una didascalia che esprime tutta la sua felicità. Barbara annuncia a tutti i suoi fan che la terza puntata del suo reality ha vinto la prima serata di ieri, con una media del 17.70% di share e ben 2.959.000 telespettatori incollati al piccolo schermo. Come sempre, la d’Urso ci tiene a ringraziare il pubblico che continua a sostenerla. Un vero e proprio boom di ascolti, visto che nel corso della serata il programma ha sfiorato picchi del 30% e superato anche i 4 milioni di telespettatori. Intanto, parte molto bene il programma The Voice of Italy su Rai 2. La prima puntata ha registrato la presenza di ben 2.442.000 telespettatori, con uno share del 10.43%. Una grande soddisfazione per il talent Rai, che quest’anno vede nel ruolo di coah Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Gue Pequeno. Non può non essere soddisfatta Simona Ventura, conduttrice del programma.

Grande Fratello, terza puntata ricca di colpi di scena: gli ascolti tv delle altre reti

Barbara d’Urso esprime sui social tutta la sua soddisfazione, nel vedere il suo reality trionfare su tutti. “Ieri la terza puntata del GF16 ha vinto la serata!!! Una media del 17,7% di share con picchi di oltre il 30% di share e di oltre 4 milioni di spettatori”, inizia così la conduttrice il suo post questa mattina. “In una serata superaffollata come quella di ieri siamo stati di gran lunga il programma più visto della serata!!! GRAZIEEEEE!!!”, conclude infiene la d’Urso. Effettivamente è stata una serata ricca di colpi di scena quella del 23 aprile. Tra discussioni e litigi, il reality ha proprio tenuto incollati al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori. Intanto, la seconda puntata de L’Aquila – Grandi Speranze su Rai 1 ha registrato uno share del 10.43% con 2.442.000 telespettatori, mentre su Italia 1 Le Iene Show hanno ottenuto uno share del 5.41% nella presentazione e nel programma il 9.89%, con 1.697.000 di telespettatori.

Risultati ascolti tv martedì 23 aprile: gli altri dati

Nel pomeriggio la prima parte di Pomeriggio Cinque ha registrato uno share del 16.72%, con 1.892.000 telespettatori, e la seconda ha conquistato il 15.69% con 1.954.000 telespettatori. Nell’Access Prime Time vediamo invece in prima linea Striscia La Notizia, con uno share del 18.62% e 4.632.000 di telespettatori. Ma I Soliti Ignoti – Il ritorno su Rai 1 hanno superato il noto programma di Canale 5 con uno share del 19.56% e 4.851.000 di telespettatori.