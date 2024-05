Ascolti Tv 23/5: Mascarìa, Viola come il mare, STEP: un solo trionfo

Due tonfi nella serata di giovedì 23 maggio: Viola come il mare 2 (Canale 5) e Mascarìa (Rai Uno) conquistano appena 2 milioni di spettatori con il 12,84% e il 12,39% di share rispettivamente. Boom, invece, per l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile (Rai Due) con 2 milioni di utenti e il 14,32% di share. In calo rispetto alla scorsa settimana PiazzaPulita (La7) con il 6,89% di share e Comedy Match (Nove) con il 3,70% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 23 maggio 2024:

Canale 5: Viola come il mare 2 ha raccolto 2.059.000 spettatori (12,84% di share);

Rai Uno: Mascarìa ha totalizzato 2.057.000 spettatori (12,39%);

Rai Due: Stasera tutto è possibile ha avuto 2.050.000 spettatori (14,32%);

Italia 1: Ambulance ha fatto compagnia a 973.000 spettatori (6,36%);

Rai Tre: Paolo Conte alla Scala: il maestro è nell’anima ha coinvolto 517.000 spettatori (2,87%);

Rete 4: Dritto e rovescio ha raggiunto 890.000 spettatori (6,56%);

La7: PiazzaPulita ha convinto 936.000 spettatori (6,89%);

Tv8: Quantum of Solace ha ottenuto 490.000 spettatori (2,87%);

Nove: Comedy Match ha conquistato 648.000 spettatori (3,70%).

Ascolti tv giovedì 23 maggio 2024: preserale e access prime time

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.091.000 utenti (21,93%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.341.000 spettatori (26,78%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.929.000 persone (14,72%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.804.000 spettatori (24,22) nella prima parte e nella seconda da 3.823.000 spettatori (26,58%);

Canale 5: La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.690.000 telespettatori (16,16%) nella prima parte e ne ha avuti 2.860.000 (21,16%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.198.000 spettatori (6,31%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.613.000 spettatori (8,05%);

Rete Quattro: Prima di Domani ha informato 691.000 spettatori (3,54%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.620.000 spettatori (8,17%);

Tv8: Tris per vincere ha intrattenuto 465.000 utenti (2,37%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics ha registrato 526.000 telespettatori (2,69%).

Ascolti tv giovedì 23 maggio 2024: il pomeriggio

La scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne non decolla.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.604.000 spettatori (13,37% di share) nella prima parte e da 1.448.000 utenti (13,73%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore 2 ha intrattenuto 1.013.000 spettatori (12,06%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.534.000 spettatori (18,73%) nella prima parte e 1.935.000 utenti nella seconda (21,39%);

Rai Due: Giro d’Italia un netto di 1.353.000 utenti (15,27%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.567.000 telespettatori (20,95%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.517.000 telespettatori (21,22%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.588.000 spettatori (25,01%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.263.000 spettatori (15,05%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.211.000 spettatori (14,76%) nella prima parte e di 1.163.000 utenti (13,14%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 23 maggio