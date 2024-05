Stasera tutto è possibile, rovinosa caduta di De Martino (video)

Questa sera, giovedì 23 maggio, è andata in onda l’ultima puntata della decima edizione di Stasera tutto è possibile. Il suo conduttore, Stefano De Martino, si appresta a salutare il celebre game-comedy show di Rai Due che, anche quest’anno, ha collezionato numeri da incorniciare. Nel corso di questa puntata dello show, De Martino è stato affiancato come sempre da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, accompagnati da Nathalie Guetta, Sergio Friscia e tanti altri. Una serata all’insegna del divertimento che, a un certo punto, ha visto il conduttore cadere rovinosamente al suolo e diventare tutt’uno con il pavimento dello studio.

La caduta di Stefano De Martino

Non poteva che concludersi così la decima stagione di Stasera tutto è possibile e cioè con una carrellata dei cosiddetti veterani del celebre game show: Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Fabio Caressa ed Ema Stokholma che, insieme agli immancabili Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si sono sfidati tra comicità e varietà, gag e gli immancabili giochi.

Ed è proprio durante uno dei match del game-comedy show che Stefano de Martino è stato protagonista di una rovinosa caduta. Il ruzzolone si è verificato dopo che i duellanti si sono sfidati a Crazy Cup, gioco in cui due coppie cercano trasportare un bicchiere colmo di acqua sorreggendolo con la sola fronte fino alla posizione in cui si trova una caraffa vuota. Vince chi riesce a non fa cadere i bicchieri d’acqua e versare più millilitri della stessa all’interno della brocca.

Al termine della manche, nella quale si sono fronteggiate la squadra rossa, composta da Nathalie Guetta ed Ema Stokholma, e quella blu, con Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, il conduttore, preso dall’euforia per l’ultima puntata del fortunato programma, ha iniziato a schizzare i componenti della squadra blu. In men che non si dica il pavimento dello studio si è riempito di acqua e, proprio mentre cercava di scappare dalle grinfie di Herbert Ballerina e non farsi bagnare, De Martino è scivolato ed è caduto a terra.

Un vero e proprio ruzzolone che ha suscitato l’ilarità di tutto il pubblico e immediate reazioni sui social. Un divertente siparietto che si è concluso con il conduttore che, rialzandosi da terra, ha continuato la gag coinvolgendo anche Nathalie Guetta e Biagio Izzo.